By

Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, aseguró que Ricardo Anaya migró a Estados Unidos porque en México es un perseguido político del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Después de mucho tiempo decidió reaparecer en público y acompañarnos después de mucho tiempo a una reunión, porque allá en México, López Obrador lo persigue porque le compitió porque no resiste tener un opositor. Ricardo le compitió duro y en serio. Simplemente decidió a él y a muchos los perseguirlos políticamente”, expresó Cortés en el acto de reaparición del ex candidato presidencial.

De gira por Dallas, Texas, donde el dirigente nacional panista dijo que se trata de un momento muy importante porque es la reaparición de Ricardo Anaya después de que tras las elecciones de 2018 cambió su residencia a Estados Unidos.

El ex candidato presidencial panista no ha regresado a México, porque corre riesgo de ser detenido, ya que no atendió citatorios judiciales por el caso Odebrecht desde 2021.

Durante la instalación del primer comité azul de acción migrante, Cortés Mendoza recordó que los mexicanos que radican en Estados Unidos tomaron relevancia con el gobierno de Vicente Fox en el 2000.

“México avanzaba aunque fuera lento y de manera atropellada. México está retrocediendo, lo está destruyendo en muchos aspectos”, acusó ante los panistas radicados en Dallas a quienes les dijo “en resumen en México tenemos un gobierno destructor no solo de programas, también de instituciones”.

Resaltó que en 2018 cuando Ricardo Anaya compitió por la presidencia, López Obrador ganó con el 53 por ciento de los votos, a consecuencia del hartazgo político, además de que la oposición no se puso de acuerdo, lo cual le permitió llegar “muy empoderado”.

Por ello justificó la construcción de la “coalición impensable” que agrupa a los opositores históricos en México.

“La hicimos por la amenaza de la destrucción, no quiere decir que pensemos lo mismo, a ver, pensamos muy distinto, pero al menos creemos en el respeto institucional, en el equilibrio de poderes, en los contrapesos necesarios, en el diálogo”.

Resaltó que la actual administración federal ha desaparecido programas “de plumazo”, por lo que les pidió difundir los riesgos que corre el país con las decisiones que se han tomado en los últimos cuatro años y la posibilidad que se abre rumbo al 2024, donde la oposición construye una coalición opositora a Morena.

“Por eso hicimos esta coalición. Hicimos una estrategia para poder ganar más distritos electorales federales. En 2018 entre todos teníamos 41 y 78 con plurinominales, de 500 distritos, pasamos de 78 a 114. Lo mismo hicieron PRI y el PRD y logramos que el gobierno no pudiera tener mayoría calificada. La buena noticia es que en 2021 no sacó López Obrador el 52 por ciento de los votos, sacó el 47, ya la oposición tuvo más votos, dicho de otra manera, sí se le puede ganar”, dijo tras justificar la unión de todos los que están en contra del gobierno lopezobradorista.

Añadió que el objetivo de su visita a Estados Unidos es dialogar con todos los sectores de la sociedad en México y fuera del país y construir un proyecto de gobierno para ganar en 2024 y regresar a “corregir lo que no hicimos bien en su momento”.

Milenio