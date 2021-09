By

Ciudad de México. – El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LXV legislatura, Sergio Carlos Gutiérrez Luna, tomó protesta de ley al diputado Héctor Armando Cabada Alvídrez por la primera circunscripción plurinominal.

“Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Diputado que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciere que el pueblo me lo demande”, expresó.

A la toma de protesta el diputado acudió acompañado de su señora esposa, la C. Alejandra Carrillo Trevizo.

El diputado Armando Cabada enfatizó que en su gestión será enérgica en los temas de migración y de seguridad, que son los temas legislativos de mayor interés en la frontera de Juárez.