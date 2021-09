By

El alcalde tomó protesta a los integrantes del Consejo, Francisco Ibarra Molina como Presidente del Instituto; Guadalupe Nayeli Hernández Campa como Tesorero y José Luis Anaya Carrasco como Comisario.

“El ingeniero Francisco Ibarra me está ayudando con algunos proyectos, por lo que me explicó que era importante formalizar este Consejo para no detener las actividades del propio instituto”, refirió el edil.

Durante esta primera sesión participaron todos los integrantes de dicho organismo, que está conformado por el Secretario del Ayuntamiento, Héctor Ortiz Orpinel; las regidoras Karla Michelle Escalante Ramírez, Mayra Karina Castillo y Amparo Beltrán. Además en las decisiones del Instituto participarán Guadalupe Nayeli Hernández Campa, José Luis Anaya Carrasco, Jorge Armando Anaya, Luis Felipe Dueñas y Héctor Gallardo Muñoz.

Este martes 28 de septiembre, el Consejo Directivo tendrá una sesión extraordinaria, en donde se propondrá reactivar algunas disciplinas deportivas al aire libre, así como la organización de la “Carrera de la Amistad”, debido a que el semáforo epidemiológico de riesgo se encuentra en color verde.