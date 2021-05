By

Ciudad Juárez, Chihuahua.,12 mayo de 2021.- Rodolfo “El Güero” Martínez candidato a la presidencia municipal, compareció ante la comunidad empresarial de la ciudad y también frente a los juarenses, expuso su plan de gobierno en materia de rescate del centro histórico, imagen urbana, seguridad, finanzas públicas y desarrollo económico.

Este ejercicio de exposición de ideas de las y los candidatos a la alcaldía de ciudad Juárez, fue convocado por empresarios adheridos al Consejo Coordinador Empresarial, entorno dos grandes temas: desarrollo económico y finanzas públicas.

“El Güero” ofreció a los juarenses su experiencia en los sectores empresarial y gubernamental, para ser contratado durante los próximos tres años y preguntó a la ciudadanía si le darían trabajo a una persona con orden de aprehensión o que esté siendo investigado por los organismos de fiscalización estatal y federal”.

“En el tema de contratación en una empresa, ustedes darían trabajo a una persona con orden de aprehensión o que estuviera siendo perseguido por las Auditoria del Estado o Federación. Yo no lo haría. Porque me veo como una persona contratada por la ciudad y como toda empresa, voy a seleccionar a los perfiles adecuados para gobernar. No tengo compromisos de campaña. Formaremos un equipo que garantice resultados como en las empresas”, dijo Martínez.

Ofreció a los juarenses su experiencia y visión como empresario y servidor público. También resaltó a las personalidades de la planilla de los candidatos a regidores, la cual es integrada por reconocidos académicos, profesionistas y jóvenes emprendedores.

“El Güero” no enuncio ni prometió obras monumentales, si no que va a contribuir para que se concluyan las que están en proceso y cumplan con su objetivo de convertirse en bienes públicos, pues como constructor, dijo: “Un proyecto inconcluso no tiene ningún valor, aunque concentre una gran inversión”.

Consideró que es urgente una intervención en el Centro Histórico. “El Güero” propuso ordenar y recuperar los espacios públicos invadidos y la formación de una división de policías bilingües para impulsar el turismo en la zona.

La iniciativa de Martínez también incluyó la revitalización de la zona a partir de la ejecución de trabajos de remodelación.

Con respecto al tema de seguridad, habló de la impostergable tarea de dignificar al policía, con capacitación, equipo y servicio civil de carrera y reconocimiento cabal a sus derechos laborales.

Planteó la importancia de la formación del policía cercano a la gente, policía de proximidad, lo cual se logrará cuando exija a los agentes respeto irrestricto a los ciudadanos.

La iniciativa de Martínez también pasa por la restauración del tejido social, en este punto expuso la implementación de un programa de formación educativa, en los niveles de secundaria y preparatoria, dirigido a adolescentes y jóvenes para que desde la Secretaría de Seguridad Pública se inicien en las filas de la corporación con aspiraciones de convertirse en agentes de seguridad.

Precisó que los jóvenes entre 13 y 17 años son atraídos por el crimen organizado.

Los aspirantes a ser policía no volverán a reclutarse en los centros comerciales ni en las calles, dijo.

En materia de finanzas públicas, Martínez coincidió en que el sistema de pensiones de los trabajadores del Municipio tiene que respetarse, pues es saqueado por los presidentes en turno para financiar otros proyectos, y también se deben incrementar las aportaciones para su saneamiento.

Propuso que las organizaciones empresariales, sociales y gremiales tengan voz y voto para que cuenten con una representación en la administración y ejecución de los recursos del Fideicomiso de los Puentes Internacionales.

Martínez volvió a lamentarse que en temas como este, los juarenses y sus autoridades de ciudad Juárez no tengan la suficiente autonomía y representación en la toma de decisiones importantes que se toman en el centro político de la entidad.

“Estoy seguro de mi capacidad y conocimiento. La mezcla que tengo tanto en el sector privado como en el público te da una ventaja importante…Lucharé siempre para que las decisiones importantes se tomen en Juárez, no en Chihuahua”, se despidió el “El Güero” de su comparecencia, frente a la comunidad empresarial, antes los juarenses y los representantes de los demás partidos que también presentaron sus propuestas.