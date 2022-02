Ucrania informó que luego de un intenso combate las fuerzas rusas han tomado control de la región de Chernóbil.

Mediante un comunicado de prensa, la presidencia del país informó que perdió el control de la región que incluye los reactores nucleares que en 1986 provocaron el mayor desastre nuclear de la historia.

Con anterioridad, las autoridades ucranianas ya habían informado de que tropas rusas habían entrado en la región por la frontera norte con Bielorrusia y estaban combatiendo con fuerzas ucranianas en las inmediaciones de Chernóbil.

En redes sociales fueron publicados algunos videos que mostrarían a fuerzas rusas en Chernóbil.

Ukraine presidency confirms Russian forces have captured Chernobyl plant – video from the site pic.twitter.com/AUX1HId8FG

— ⭐️TellMeSweetLittleLies⭐️ (@Intent_B) February 24, 2022