Carlos Murguía rendirá cuentas al Cabildo sobre el Fideicomiso del Centro de Convenciones

Presentan APP Alerta Prensa

Supervisa Alito trabajo de Alex Domínguez

Poco a poco han estado saliendo los funcionarios de la pasada administración municipal y no es porque no sean del equipo del presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, sino porque el rendimiento no fue como se esperaba.

Ahora nos referimos al que fuera Director de Gobierno, Pedro Martínez Chairez quien a partir de ayer dejó de formar parte de la actual administración municipal; en su lugar quedó Oscar Murillo Delgado quien fungía como presidente del tribunal de Arbitraje Municipal.

El otro que quedó fuera es José Luis Leyva González de la coordinación de Participación Ciudadana, hasta el momento no se ha designado al que será el nuevo titular.

Estos dos exfuncionarios iniciaron en la administración independiente de Armando Cabada, sin embargo, su desempeño no fue lo esperado.

En reunión previa de Cabildo, el secretario del Ayuntamiento, Héctor Ortiz Orpinel presentó a Oscar Murillo Delgado como nuevo director de Gobierno en sustitución de Pedro Martínez Chairez.

Integrantes del Ayuntamiento acordaron en sesión previa de Cabildo la comparecencia de Carlos Murguía Chávez, titular del Fideicomiso del Centro de Exposiciones y Convenciones de Juárez “Paso del Norte”, para que presente un informe sobre el manejo de los recursos de este organismo.

El primer punto que se abordará el miércoles en sesión ordinaria será la comparecencia de Carlos Murguía, a quien se le otorgará un espacio de 20 minutos para que exponga lo que los ediles le están solicitando, que es cuentas claras del recurso que ha recibido el Fideicomiso del Centro de Exposiciones y Convenciones de Juárez “Paso del Norte”.

La comparecencia fue propuesta por la Comisión Edilicia de Desarrollo Económico y Turismo que coordina el regidor Joob Quintín Flores, quien propuso la comparecencia ante el Cabildo y que presente un informe que contenga quienes forman parte actualmente de este organismo.

También solicitó se informe quiénes integran el Comité Técnico y quiénes conforman la figura de Fideicomisaria Exposiciones y Convenciones de Juárez A. C. y se presenten las Actas de Comité y minutas correspondientes.

Adicionalmente se pedirá mostrar los análisis de los estados financieros y de su auditoría financiera, fiscal y contable desde su constitución y se presente el Proyecto vigente del Centro de Exposiciones y Convenciones de Juárez, con sus respectivos estudios técnicos, ambientales, financieros, costo-beneficio; además, que exponga el cronograma de actividades de obra.

El regidor Job Quintín señaló que este proyecto es de suma relevancia por el impacto económico, comercial e industrial que tendría. Sin embargo, dijo que en más de una década no ha podido avanzar.

Recordó que el Municipio al momento de cobrar una sobre tasa especial a industrias, comercios y negocios, se convierte de fideicomitente y está obligado a intervenir en el Fideicomiso y solicitar se rindan cuentas.

En el 2003 se empezó a discutir la propuesta de un centro de convenciones. En el 2010 se crea la figura de fideicomiso Paso del Norte. Se ha venido discutiendo y pateando la bola, se decía que iba a quedar en el ex hipódromo, otros que en El Chamizal y al final no hemos visto nada.

Ahora tocará a Ciudad Juárez donde presentarán la aplicación “Alerta Prensa” que permitirá visibilizar en tiempo real la violencia contra periodistas.

Para eso, el Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores A.C, en coordinación con el Foro de Periodistas de Chihuahua convocaron a rueda de prensa a las 9:30 horas para presentar esta aplicación como lo han hecho en otros estados del país.

Alerta Prensa se trata de una herramienta de autoprotección, permite visibilizar en tiempo real las agresiones contra periodistas y busca prevenir la violencia. Un botón de alerta máxima, amenazas y un observatorio.

El protocolo de seguridad será coordinado con instituciones de seguridad pública estatal y municipal de Ciudad Juárez, se podrá activar una alerta máxima en el instante que exista un riesgo potencial contra la vida de un periodista, lo que permitirá lanzar una señal de ayuda al gremio en general y a las autoridades.

Tecnología digital de punta desarrollada por el Centro de Innovación y emprendimiento de la Universidad Autónoma de Chihuahua, puesta al servicio de la seguridad y protección de los periodistas.

Nicolás Juárez, presidente del Foro de Periodistas de Chihuahua, será el encargado de presentar ante los representantes de los medios de comunicación el funcionamiento de la App Alerta Prensa.

Dicen que la pasada visita de Alito Moreno a Chihuahua fue para conocer avances de la posible alianza local con el PAN y PRD, que podría contender en las elecciones del próximo año; de igual manera vino a conocer el trabajo que realiza Alex Domínguez en los 67 municipios, con respecto a la recuperación de simpatizantes y preparación de nuevos cuadros.

Si bien es cierto, el líder nacional tricolor encontró un concurrido auditorio del Directivo Estatal, también es cierto que se notaron las ausencias de los exgobernadores Fernando Baeza, Patricio Martínez y Reyes Baeza, así como de exalcaldes capitalinos y, ni qué decir, de los olvidados y diezmados cetemistas.

De acuerdo a lo que se supo, levantaron la mano los actuales 26 presidentes municipales, los síndicos, regidores de los principales municipios de la entidad, así como los 3 diputados locales leales al priismo, como lo son Noel Chávez, Edgar Piñón e Ivonne Salazar.

Alito llegó a Chihuahua acompañado de Chela Ortiz, su secretaria de Organización. Ambos en sus discursos fueron positivos al sostener que Morena ha perdido más de la mitad de los votantes con los que ganaron la elección en el 2018, por lo que dicen que la Alianza tripartidista dará la sorpresa y recuperarán la Presidencia de la República.

Por lo pronto ambos sostienen, que las elecciones del Estado de México y Coahuila servirán para visualizar si están en condiciones de ganar o no las elecciones federales del 2024.