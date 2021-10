Migrantes haitianos fueron devueltos por las autoridades mexicanas a su país de origen, aunque algunos no querían hacerlo.

En redes sociales se ha viralizado el video de un hombre haitiano, quien, en su intento por quedarse en territorio mexicano, se dio a la fuga justo cuando estaba a punto de abordar el avión hacia Haití.

El hombre de playera roja decidió saltar y correr por la pista del aeropuerto Internacional de Tapachula, en Chiapas. Acto seguido, agentes migratorios comenzaron a perseguirlo.

En los últimos meses, migrantes procedentes de Haití han llegado a México para solicitar refugio y otros más para ir hacia Estados Unidos.

En el país caribeño viven una situación complicada que se ha prolongado por meses y se agravó a raíz del asesinato del presidente de aquella nación. Aquí el video del comando armado que ingresó a su domicilio.

Las caravanas migrantes han sido desmanteladas en México por el Instituto Nacional de Migración (INM), algunas de manera violenta.

Hace unas semanas se volvió viral cómo un agente del INM pateó en la cabeza a un migrante que era sometido por miembros de la Guardia Nacional.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que trabaja con el gobierno de Estados Unidos para que las personas se queden en sus países de origen con apoyos sociales.

El avión que partió de Tapachula a Puerto Príncipe, capital de Haití, regresó a 129 migrantes que no pudieron completar su sueño de abandonar su país debido a las carencias que viven día con día.

In this video, a man jumps off the stairs and runs across the tarmac, chased by Mexican immigration agents, as he flees from the plane that will send him back to Haiti.

Is this what the Mexican government is calling "voluntary" returns?

(video via @polotuits) https://t.co/qOyam0Kvja pic.twitter.com/DK1Wvg78rb

— José Miguel Vivanco (@JMVivancoHRW) October 7, 2021