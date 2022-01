By

El fantasma del semáforo

Loera le sale al toro en 2022

Moches por amparo de Quique

Poliplaza y la Carabina de Ambrosio

Piden a Jaime Cano se ponga las pilas

Se terminaron las vacaciones para la gran mayoría de los juarenses y este día miles regresan a sus centros de trabajo; principalmente a las plantas maquiladoras, cuyas empresas emplean al mayor número de trabajadores.

Atrás quedaron las fiestas de navidad y de fin de año, en donde las familias fronterizas aprovecharon para convivir con familiares y amigos en medio de un ambiente festivo que inundó las casas de colores, sabores, bebidas y aromas típicos de la temporada pese a la pandemia.

Al iniciar el año 2022, de entrada, se antoja también complicado como el 2021, sobre todo por el aumento de los contagios y decesos por Covid-19, así como por la nueva variante de Ómicron que amenaza al mundo.

La pandemia no se ha vencido y el mundo entero se prepara para convivir con ella.

Aquí en el estado, el pasado fin de semana se reunió el Consejo Estatal de Salud en donde los expertos aprobaron las medidas extraordinarias de prevención contra el Covid-19.

Los integrantes de dicho consejo dividieron al estado en cinco regiones, con la finalidad de aumentar las restricciones en los municipios con más contagios y hospitalizaciones.

La capital del estado regresó a semáforo epidemiológico naranja y Ciudad Juárez sigue hoy en amarillo.

Entre los acuerdos que se tomaron en el Consejo destaca la reconversión de 70 camas hospitalarias en nosocomios pertenecientes a la Secretaría de Salud.

Además, con recursos de la Secretaría de Salud Federal se realizará la contratación de personal médico y de enfermería.

Por su parte el secretario de Educación y Deporte, Javier González Mocken, ha dicho que el regreso a clases será de manera virtual del 3 al 7 de enero.

Se prevé que el retorno al modo presencial será hasta el próximo 10 de enero, sí es que existen las condiciones.

Pero como se ve el panorama tendrán que evaluar muy bien la situación para no exponer a los alumnos y maestros.

El 2021 posiblemente cerró con un crecimiento de un 06 por ciento o por un 05.9 por ciento, lo sabremos al terminar enero cuando el INEGI divulgue los datos definitivos.

Pero las estadísticas que han mostrado en estos días el Instituto Nacional de Estadística y Geografía muestran que, sí hay una recuperación en el último trimestre del año con respecto al anterior, de tal manera que el cierre es positivo.

Para este año se estima un crecimiento en el sector privado no mayor al 3 por ciento en el sector público y cercano al 4 por ciento en el privado, es la estimación puntual de la Secretaría de Hacienda, la cual podría ser realizable si no hay cierres de actividades económicas.

Además, si continúa la apertura de clases y si se normaliza absolutamente la presencia física de consumidores en centros comerciales y de trabajadores en centros de trabajo y de las personas en los lugares de convivencia común.

La reactivación económica depende particularmente de ello, porque esta no fue una crisis inducida con una situación financiera debilitada o un problema macroeconómico, sino por un cierre de actividades derivadas de la pandemia.

El que también iniciará con mucho trabajo el año nuevo, es el delegado del Bienestar, Juan Carlos Loera de la Rosa. Entre sus encargos trae la responsabilidad de la vacunación e inmunización de los chihuahuenses en contra del Covid-19.

El factótum Loera ha tomado como plataforma para seguir vigente en medios la bandera de la vacunación que, por cierto, la logística y la organización para las aplicaciones por momentos se le salió de control.

Pero mientras corrigen esos detalles este lunes continuarán aplicando la segunda dosis a menores con comorbilidades, y la tercera dosis a los héroes de la salud y a los adultos mayores de 60 años.

Mañana martes inicia la vacunación para adolescentes con comorbilidades; el jueves 6 de enero le toca turno a médicos y enfermeros y el lunes de la próxima semana arranca la inmunización a los adultos mayores.

Seguramente veremos al delegado Loera al frente de este programa que avanza a regañadientes del gobierno federal.

El amparo que promovió el regidor panista, Quique Torres para que Poliplaza Médica siga atendiendo a los empleados municipales tiene un trasfondo de interés personal y económico porque sin duda habrá moches de por medio.

Hace algunos días el edil promovió ese amparo porque no era digno que fuera atendido por doctores de Servicios Médicos Municipales en el centro comunitario Santiago Troncoso, cuando la mayoría de los empleados municipales lo hacen no desde esta administración, sino desde octubre de 2020, precisamente para atender a pacientes que presenten síntomas de Covid-19.

Seguramente para el regidor hay derechohabientes de primera y de cuarta, que no creemos que pretenda ser un empleado más porque simplemente no quiso ser revisado por un médico en el centro comunitario.

Con todo respeto, pero no justifica a Quique Torres haber promovido ese amparo federal cuando es de todos sabido que Poliplaza Médica sigue atendiendo a derechohabientes del municipio, a pesar de que hay un proceso de rescisión de contrato con dicho hospital.

Lo que evidenció al regidor de que su intención es meramente favorecer a un consorcio que mensualmente se lleva millones de pesos por un pésimo servicio médico, es la foto que aparece en las redes sociales el regidor Enrique Torres con nada más y nada menos que los representantes legales de Poliplaza Médica.

Estamos hablando del que fuera Oficial Mayor del Municipio, Juan Francisco Vélez y Kevin Guerrero quienes pertenecen a un despacho jurídico y asesorando al consorcio de Poliplaza Médica.

Sin duda que el edil desestimó las denuncias de los empleados municipales por el mal servicio que presta el hospital privado y lo peor, descalificar al personal médico del municipio que atienden en el centro comunitario Santiago Troncoso.

Ahora la pregunta es, si Torres Valadez siendo regidor en la pasada administración municipal, por qué no se opuso en aquel entonces a que fuera habilitado el centro comunitario como consultorio médico para atender a empleados municipales para la detección del posible Covid-19. ¡Está raro no!

El problema que tiene el Municipio con la prestación del servicio médico por parte de Poliplaza se extendió hasta la farmacia para surtir de medicamentos a los derechohabientes.

Ahora los pacientes están acudiendo al Centro Comunitario de la Santiago Troncoso, pero como no cuentan con el medicamento suficiente para surtir las recetas, los envían con la receta a Poliplaza.

Sin embargo, tienen que esperar horas porque no hay doctor autorizado para que les pueda sellar las recetas y solo así les puedan surtir el medicamento.

Los empleados municipales y sus beneficiarios en el servicio médico se encuentran en una encrucijada, no saben si ir a consulta en los lugares que tiene Servicios Médicos Municipales o seguir batallando con la atención médica en Poliplaza.

Por lo pronto, el municipio sigue analizando si revocan o no el contrato que tienen con el hospital que presta el servicio médico a los empleados municipales, mientras los derechohabientes son los que están pasando una odisea para que les surtan el medicamento.

El alcalde Cruz Pérez Cuéllar también recargó pilas el fin de año y después anduvo muy activo este fin de semana. Ayer domingo encabezó la ceremonia de reconocimiento a policías municipales en el marco del día del policía.

Los festejos iniciaron muy temprano con una misa de acción de gracias, luego una ceremonia de entrega de estímulos económicos y finalmente depositó una ofrenda en memoria de aquellos elementos caídos en el cumplimiento de su deber.

Luego del festejo por el Día del Policía, el alcalde y su comitiva les pegaron a los tacos de barbacoa El Impostor que, por cierto, dicen las lenguas de triple filo que ese negocio son del exalcalde Armando Cabada.

Pérez Cuéllar publicó en su muro de feis la foto en donde aparece posando en el establecimiento de tacos; los comentarios no se dejaron pasar por aquello de que Pérez Cuéllar y Cabada son muy amigos.

Empieza 2022 y con ello los trabajos internos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que en estos momentos se encuentra prácticamente acéfala la cede local, ya que desde que asumió Jaime Cano la dirigencia en Juárez no más no ha prendido a la militancia.

Tiene muchos detractores y con justa razón porque no se le ha visto trabajo al interior del PRI, mucho menos ha encontrado la unidad de la militancia.

Recordemos cuando asumió el cargo que uno de sus objetivos era que siempre iba a tener las puertas abiertas del partido para los simpatizantes y militantes del PRI, pero la realidad es que siempre están cerradas y en ese viejo galerón no se paran ni las moscas.

La mayor parte de las semanas se mantiene cerrada la puerta del edificio de la calle Lerdo y Galeana y cuando está abierta solo el guardia está al pendiente y uno que otro que llega a tomarse un café y se retira.

Los representantes de los medios de comunicación ya mejor no se acercan, una, porque no convocan a ruedas de prensa y lo justificamos porque no tienen nada que informar, pero la otra es que casi nunca está Jaime Cano despachando su changarro.

La verdad es que hace falta limpiar muy bien la casa de los priistas y atraer las buenas vibras para este año y que empiece el trabajo interno con miras a las alianzas para el 2024 porque ir solos, pues la verdad no les alcanza para lograr algunos cargos de elección popular.

veremos qué gallo le salta para dirigir en verdad el comité municipal del PRI y pueda lograr lo que no hizo ni Óscar Nieto en su momento, ni Jaime Cano, que es consolidar una militancia viva, activa y con ganas de sacar al partido adelante, con una verdadera convicción idealista para lograr la tan anhelada unidad dentro del partido.