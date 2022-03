Espejitos chihuahuitas para venta a juarenses

Le endilgan a regidora rarámuri a asesor priista

Chihuahua le sigue dando el ejemplo a Guevara

Se están enredando en su misma soga al cuello

Desbandada en el PRD local

El que se dejó ver por presidencia municipal fue Rodolfo “El Güero” Martínez quien estuvo en primera fila para presenciar y apoyar a su ahijada política, regidora Tania Maldonado.

Acompañado de su esposa y de la diputada local por Movimiento Ciudadano, América García; el Güero Martínez comentó que están retomando a través de la regidora, la iniciativa de la diputada América García para exhortar al Gobierno del Estado para que bajen los recursos para las mujeres violentadas.

Entró en defensa de la mujer ya que consideró que hay mucha violencia en contra de ellas en Ciudad Juárez y con los recursos de la partida presupuestal destinada a los Refugios para la Atención a Mujeres Víctimas de la Violencia, ayudará mucho para las casas moradas, para los refugios y poder atender a las mujeres con un tratamiento psicológico.

El exhorto dirigido a la esfera estatal fue solicitado por la regidora Tania Maldonado Garduño, quien urgió a incrementar el combate a la violencia contra la mujer y las niñas.

Indicó que es importante que el Instituto Municipal de las Mujeres pueda disponer de la partida presupuestal asignada para el apoyo a los refugios, ya que consideró que lo disponible para atenderlos, es insuficiente.

***

Algunos priistas de los que quedan en Ciudad Juárez ya se frotan los guantes esperando al emisario de Graciela Ortiz, el recién electo presidente del Comité Directivo Estatal (CDE), Alejandro Domínguez y a su compañera Kenya Durán para ver cómo cicatrizan las heridas después de la hiriente elección.

A ver con que espejitos quieren convencer a los juarenses de que ellos los quieren mucho.

Seguramente les argumentarán que sí no se les consideró a los juarenses en el liderazgo y en el sub-liderazgo del CDE del PRI, fue para evitar una larga perorata de los priistas chihuahuitas.

Qué les explicarán a los juarenses que fue una decisión del CEN o quizá también le echen la culpa directa al diputado Omar Bazán.

Después del enorme desatino de haberse imbuido el grupo Chihuahua solos las principales posiciones del CDE bajo la maquiavélica estrategia de Graciela Ortiz, y con la anuencia anodina del defenestrado presidente del CEN del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, así esperan los priistas con los guantes en riestra al hoy dirigente estatal del tricolor Alejandro Domínguez.

Por cierto, este año “Alito” rendirá las peores cuentas que haya ofrecido un presidente del CEN del PRI en la historia, ya que se espera que pierda las gubernaturas de Hidalgo y Oaxaca; quizá el PRI aliado con el PAN sólo obtengan Aguascalientes que hoy gobiernan los blanquiazules.

***

Manipulada por Mari Adame, la regidora indígena Mayra Castillo, la primera mujer rarámuri en formar parte del cabildo de Ciudad Juárez, logró colocar a Jorge Vázquez como su asesor personal en los temas y funciones propios de la regidora, como son los concernientes a sus comisiones.

Hay que recordar que Jorge Vázquez es priista de corazón y fue secretario particular de varios alcaldes como José Reyes Ferriz y de Héctor “Teto” Murguía Lardizábal; algo le debe la regidora Mari Adame a Jorge Vázquez que no descansó hasta conseguirle trabajo como asesor de la regidora Mayra Castillo.

Los que conocen al alcalde Cruz Pérez Cuéllar saben que esta decisión de las regidoras no le cayó nada bien al jefe de la comuna; dicen que el presidente municipal se molestó tanto que hasta está dispuesto a pedirle la casa a la regidora Adame que le prestó para que viviera después de que ésta perdió su vivienda por falta de pagos.

***

Funcionarios y empleados de Servicios Públicos del municipio de Chihuahua se pusieron las pilas para iniciar una serie de auditorías al servicio que prestan al municipio las cuatro empresas recolectoras de basura como son: Klifer; Aseo Urbano de Chihuahua; Aseo Urbano Estrada y Comercial Automotor.

El objetivo de estas revisiones sistemáticas a los concesionarios es para conocer a profundidad el servicio que brinda cada una.

El ejemplo de Servicios Públicos fue tomado por la Sindicatura de la misma Ciudad, y ahora han continuado ellos auditando el servicio que prestan estas 4 entidades privadas al municipio de Chihuahua.

Se dice que entre las cuatro no acumulan las quejas que sí tiene acumuladas de años la empresa PASA en Ciudad Juárez; sin embargo, solamente bastaron tres meses de administración en la ciudad de Chihuahua para que se pusieran a trabajar y mejorar el servicio concesionado.

Este ejemplo no lo sigue Ernesto Guevara, director de Servicios Públicos Municipales, ya que primero dejaron pasar los meses, cuando las quejas venían de años atrás de la administración cabadista.

Ahora tuvo la genial idea de rentarle camiones precisamente a la empresa Aseo Urbano de Chihuahua, pero el colmo de esta renta es que en múltiples lugares y, comprobado por el rumbo de San Lorenzo, ahora sí pasa PASA, pero pasa que Aseo Urbano de Chihuahua lo hace 4 horas después que los camiones recolectores de PASA pasan; por lo que las unidades de Aseo Urbano nomás andan paseándose sin desquitar lo que con tanto esfuerzo pagan los juarenses a través del impuesto predial.

Esto le pasa desapercibido y al parecer, ni lo ve, ni lo escucha, ni lo atiende el señor Ernesto Guevara, director de Servicios Públicos Municipales, por lo cual se le acumula una mancha más al tigre que ya parece pantera.

***

Lo que legalmente debiera ser una revocación de mandato solicitada por el pueblo, finalmente se desvirtuó y los morenos se avocaron a juntar firmas para convertir el referéndum revocatorio en un burdo acto de ratificación del gran jefe de palacio nacional.

Para efectos prácticos a Chihuahua le pusieron una meta de 400 mil votos, sin embargo, el saco les quedó muy grande y ahora tuvieron que reducir la meta a la mitad.

El objetivo de los 400 mil votos es inalcanzable pese a que están utilizando la estructura operativa del Bienestar, la base del partido Morena y de la sociedad civil a través de la organización “Que siga la Democracia”, por lo que no les quedó otra que replantear la meta.

Pues ni con esta estrategia en trilogía ven la luz al final del túnel y tuvieron que recurrir a que los diputados locales solicitaran licencia, ya que el brazo derecho de Juan Carlos Loera, el excandidato derrotado Ulises García, no alcanza a dar la estatura política del reto encomendado.

Lo que más preocupa a los morenistas es que si no logran la votación del 2018, cuando no era conocido AMLO como presidente de la república, imagine usted estimado lector, si ahora que ya es conocido en el ejercicio del poder público logra menos de los 30 millones de votos que obtuvo en el 2018.

En aquella elección, AMLO obtuvo 643 mil 652 votos en Chihuahua y, ahora de no lograr esas votaciones de 2018, la debacle de Morena empezará en el 2022 rumbo al 2024.

Y ni que decir de los que serán responsables de conseguir estos votos o mejor dicho, sí no lo logran, quiénes serán los irresponsables y cuántas cabezas no rodarán.

***

Las desbandadas al interior del comité directivo municipal del PRD ya empezaron a surgir al verse relegados de su dirigente Javier Meléndez Cardona y su grupo de militantes en la mesa directiva.

La primera en hacerla oficial su salida es Sheyla Acosta quien fungía solo en el papelito como coordinadora de eventos y generación de finanzas.

En redes sociales anunció que cierra un ciclo de vida, lo estuvo analizando desde hace meses y el día de hoy la aterrizó, por lo que ha decidido renunciar a ser militante de PRD, “veo con gran tristeza que ya no hay nada para mí ahí, veo que perdí 15 años de mi vida buscando generar un cambio que en realidad no existe, si no tienes un papá, un hermano, un compadre no avanzas, aún sí que hayan hecho nada, ocupan puestos, sin embargo tú eres útil para hacer el trabajo y mantener el barco a flote, no te importa si tienes títulos académicos, tatuajes etc. Pero para ocupar un puesto tu nivel académico, tus tatuajes son un impedimento para que tú trabajo rinda fruto” puso en su perfil.

Agradeció por todo el aprendizaje que tuvo en el partido sol azteca y dijo que se va satisfecha y con la certeza de haber dado lo mejor de ella.

En enero de 2020 Javier Meléndez Cardona tomó protesta como dirigente local del PRD y la conformación de su mesa directiva local, teniendo como Aida Almaraz Palacios como secretaria general.

Además, Rubén García Flores como director del programa Mariposas Amarillas; Roberto Torrez González como secretario de asuntos municipales y plan de Gobierno; Samuel Molina al frente de la Coordinación de Estudios, Estadísticas y Estrategia Electoral; Mayte Galván García como coordinadora de gestión y vinculación gubernamental y Sheyla Acosta Mancha como coordinadora de eventos y generación de finanzas y como presidente del consejo municipal, Alfredo Ramírez Rentería.