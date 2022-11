By

La expresión ciudadana a favor del INE y las instituciones electorales, no debe ser minimizada, al contrario, obliga a replantear toda la propuesta de reforma electoral del presidente de la república y Morena, sin retroceder ni un peldaño en la lucha ganada a favor de la democracia, coincidieron en señalar los coordinadores del PAN y PRD en la Legislatura local.

Al respecto de la marcha realizada ayer en favor del INE, de Morena y el PRI no fue posible ubicar a los legisladores para obtener sus comentarios. Muy pocos de estos partidos subieron mensajes a sus redes sociales. Del PRI se observaron algunas voces de apoyo al INE y de Morena escribieron que la reforma no busca desaparecer al INE sino fortalecer su autonomía con una nueva institución.

El diputado local de Morena, Daniel Sibaja, consideró que no se puede minimizar el movimiento: “Marchar es fundamental en cualquier democracia, hace unos años éramos nosotros, hoy son ellos. No entiendo la soberbia de los compas de Morena, burlándose y desdeñando el número de manifestantes y menos cuando la mayoría de ellos no juntaron ni 200 votos en la interna de Morena”

En tanto, el coordinador de la bancada del PAN, Enrique Vargas del Villar, enfatizó que las marchas y movilizaciones del domingo marcan un antes y un después en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y obligan a replantear totalmente la propuesta de reforma electoral que tiene el Congreso federal.

Es evidente, dijo, que la gente no quiere que se toque al INE ni a los tribunales, sino por el contrario que se fortalezca su autonomía, sin regresar al pasado y tratar de torcer la voluntad ciudadana en 2023 y 2024 porque las preferencias electorales ya no le son favorables al gobierno actual.

Las manifestaciones fueron sin romper un solo vidrio y fueron muestra de que la gente ya no cree en las mentiras de Morena ni en las obras faraónicas del gobierno federal, como el aeropuerto Felipe Ángeles, el cual sigue incompleto; el tren maya, entre otras que no dan los resultados esperados.

En tanto, el coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, Omar Ortega Álvarez, insistió en la necesidad de garantizar el principio de equidad e imparcialidad en los procesos electorales, luego que la marcha rebasó la expectativa de participación.

El movimiento fue organizado por la sociedad y a ella se sumaron algunos partidos políticos de oposición, así como ciudadanía sin afiliación política, en paz, con principios muy claros en torno a la democracia y la defensa de los órganos electorales.

Confió en que esta manifestación sea el inicio de un fuerte movimiento cívico en defensa de la democracia y a favor de los contrapesos democráticos necesarios para la subsistencia de un sistema político plural del país.

Milenio