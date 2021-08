By

El presidente Andrés Manuel López Obrador negó la acusación vertida por Ricardo Anaya de que impulsa una persecución en su contra por las críticas que lanza hacia su gobierno.

No tengo nada que ver con la presunción que supone Ricardo Anaya. No es mi fuerte la venganza. Si la Fiscalía y el Poder Judicial lo acusan de corrupción y es inocente, que no se ampare ni huya, que se defienda con pruebas y con la fuerza de la verdad.

Ya no es el tiempo de antes: puede haber políticos presos, pero no presos políticos”, escribió López Obrador en su cuenta de la red social Facebook.

López Obrador pasa el fin de semana en la finca de Palenque, Chiapas.

Anaya publicó la mañana del sábado, un mensaje en el que señala que López Obrador busca encarcelarlo para impedirle participar en la elección presidencial de 2024.

