El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, anunció que participará en la contienda por la candidatura presidencial del Morena, pero lo hará en el momento político oportuno, cuando se abra la convocatoria del partido en octubre del 2023.

En entrevista, sostuvo que nadie debe sentirse ofendido porque aspire a ser candidato en el 2024 ya que es fundador de Morena, militante y “aliado histórico del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la Cuarta Transformación.

Expuso también que confía en que habrá “piso parejo” para todos los contendientes , porque el presidente Andrés Manuel López Obrador “es un demócrata”.

Cuestionado sobre el hecho de que el ejecutivo federal no haya citado un día antes su nombre entre los políticos progresistas que podrán sustituirlo en el próximo sexenio,el senador Monreal respondió que no se siente ofendido ni reelegado.

López Obrador “tiene derecho de referirse a sus colaboradores de manera amplia, tiene su derecho de señalar y no me ofendo por eso. El que no me mencione me parece es una actitud de respeto al poder legislativo, que es un poder independiente.

-No. Estoy tranquilo porque mi reconocimiento y mi convicción de que es un demócrata es la garantía de participar en su momento con piso parejo’’. Agregó que en este momento es muy precipitado pensar en la sucesión del presidente López Obrador, pero “en su momento histórico” estará “puntual a la cita’’

Y ello será, dijo, a fines de octubre del 2023 cuando Morena emita la convocatoria para elegir al candidato presidencial.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado se refirió desde temprano en sus redes sociales que el fenómeno del “tapado” que funcionó en los gobiernos del PRI y PAN está erradicado. “El presidente López Obrador mantiene una postura democrática que se funda en el respeto a la voz del pueblo. Ahora existe un abanico de perfiles capaces de dar continuidad a la 4T’’.

En entrevista agregó que desde hace tiempo tomó la decisión de pelear la candidatura a la presidencia de la república, pero que en este momento es precipitado. “No me voy a apresurar, voy a esperar la convocatoria del partido, que seguramente será en octubre de 2023’’ y acatar las reglas, comentó e hizo notar que habrá que ver lo que sucede en los próximos dos años, porque para esa decisión aún falta mucho.

El tapadismo ha quedado sepultado y ahora hay una clara y abierta movilización por las aspiraciones políticas de quienes se sientan con deseos de participar”. Ello, agregó, es sano y un cambio total a las reglas del antiguo régimen.

LaJornada