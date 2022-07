By

La noche de este viernes, Santos Laguna estará visitando al Puebla, en el arranque de la fecha 2 del Torneo Apertura 2022. Un partido donde ambas escuadras tratarán de ligar su segundo triunfo en este certamen.

Ambas escuadras vienen de anotar cuatro goles en su presentación, lo que las sitúa en la parta de la clasificación, con un desempeño que no extraña por lo que mostraron el campeonato anterior, así que se anticipa un duelo muy atractivo.

Así llega el Puebla

El equipo de La Franja llega a esta fecha 2 ocupando la primera posición de la Tabla, gracias a su triunfo de 4 goles contra 2 sobre el Mazatlán. Con esa cantidad de goles y la diferencia de más dos, se coloca en la cima, a la espera de mantenerse, pero antes debe medirse a un Santos Laguna que llega como cuarto lugar.

Los poblanos en su optimismo apelan a que acumulan tres partidos consecutivos sin caer ante los de la Comarca en cualquier cancha, en la Liga MX. La última vez que los camoteros ligaron cuatro, fue en agosto de 2012 y en mayo de 2015.

Sin embargo, los poblanos llevan seis partidos consecutivos en Liga MX sin ganar en su casa, son 5 empates y un revés, así que tratará de evitar que sean siete, algo que no ocurre desde septiembre 2018 a febrero 2019.

¿Y qué decir de Santos Laguna?

La escuadra albiverde solo ha perdido en diez de sus últimas visitas al Puebla (3 triunfos y 6 empates), así que se trata de una cancha donde se siente cómodo, sobre todo porque La Franja gusta ser ofensivo y eso beneficia a los dirigidos por Eduardo Fentanes, que necesitan espacios para explotar su mejor futbol.

Un dato importante es que de toda la jornada 1, Santos fue el equipo al que más faltas le cometieron con un total de 19, empatado con Juárez. Fernando Gorriarán fue el más golpeado con 6 infracciones.

Fentanes podría hacer un ajuste en su cuadro con respecto al duelo ante Rayados, concretamente en el medio campo, aunque el estratega también podría darle confianza al once que mandó de inicio en ese compromiso que ganaron 4-3 al Monterrey, un duelo de volteretas en TSM que dejó más cosas positivas que aspectos por corregir.

En esa situación, el estratega tiene la última palabra, sobre todo porque ahora jugarán de visita y necesitan armarse mejor defensivamente, porque es esa parte donde hubo falta de concentración, faltas dentro del área muy descaradas, así que es lo que necesitan mejorar para no ser sorprendidos como el domingo anterior.

Juan Brunetta va a la banca

Eduardo Fentanes confirmó que el refuerzo argentino Juan Brunetta estará en la banca durante el partido de este viernes, además de tenerlo considerado para sume sus primeros minutos con Santos.

El estratega albiverde dijo en conferencia de prensa desde Puebla que el pase del jugador llegó y está en condiciones de entrar en acción, por eso viajó con el equipo: “Brunetta, el pase fue liberado esta semana y está con posibilidades de participar. Seguramente lo veremos jugar unos minutos esta jornada”.

No compartió los posibles cambios que haría a su once con respecto al partido ante Rayados, pero aseguró que no serán muchos, pues todo ajuste responde al plan de partido, “ahora se agrega Brunetta, va a la banca, pero estamos con los mismos jugadores”.

Fentanes afirmó que por ahora los cambios que hará no tienen que ver con una rotación ante lo compacto que está el torneo, pero sí de un plan de juego, pero no se tiene una precaución física, pues el plantel está sano, salvo esos casos que venían con molestias.

Del partido de este viernes, destacó lo que es el Puebla, que lleva tres torneos compitiendo a buen nivel.

“No hace mucho los enfrentamos acá, empatamos a dos. Este puede ser un partido similar al de esa ocasión, somos dos equipos intensos, que buscamos llegar al arco rival. Al final cada semana es competida. Será complejo, exigente, pero nos sentimos bien para buscar los tres puntos, la idea es extender ese buen marcador de la fecha 1”.

De lo trabajado en la semana, expuso que son detalles a corregir y si se logra eso, aunado a mantener la contundencia mostrada, afirma que su equipo aspirará a ganar varios partidos este torneo.

Cuestionado acerca de los silbantes, que causaron polémica en la fecha 1, Eduardo contestó: “Ese día, acabando el partido me lo preguntaron, pero no son los medios que la liga señala adecuados para hablar al respecto. La realidad es que el arbitraje inicia una nueva etapa, con nuevo encargado, que trata de mejorar el futbol y no son temas que se puedan manejar en ruedas de prensa. A veces los árbitros te favorecen y a veces te perjudican, pero así es el futbol”.

Último enfrentamiento

Cuando Santos y Puebla se enfrentaron el torneo anterior en la fecha 11, empataron a dos goles en el Cuauhtémoc, luego de una buena demostración que ofrecieron ambas escuadras. Los goles fueron de Israel Reyes y Martín Barragán por la casa, mientras que la visita acertó con Leo Suárez y Eduardo Aguirre, quienes se encargaron de robarle la victoria a los otrora Ejecutivos.

Torneo Apertura 2022

Viernes 8 de julio de 2022

Jornada 2

Puebla vs Santos

Estadio: Cuauhtémoc

Hora: 21:05

Árbitro: César Arturo Ramos Palazuelos

Donde ver: Tv Azteca