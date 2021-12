By

En medio de las peregrinaciones con motivo de la celebración a la Virgen de Guadalupe, miles de personas siguen llegando a la Basílica de Guadalupe para poder agradecer o cumplir una manda.

Hasta el corte de la 1 PM de este sábado habrían llegado 600 mil visitantes, esto de acuerdo a Francisco Villagómez Pulido, Director ejecutivo de seguridad ciudadana, gestión integral de riesgos y Protección Civil de la Alcaldía Gustavo A Madero.

Villagómez Pulido mencionó en entrevista con 24 Horas que se espera lleguen más feligreses al templo mariano y que de igual forma se han reportado algunos incidentes.

“Estamos en una estimación de que lleguen unos dos o tres millones de personas. (Se han registrado) accidentes leves, un choque, pero no tenemos atenciones de gravedad”, mencionó.

Además, entre los asistentes se les ha pedido que se mantenga el uso de cubrebocas ya que la pandemia por COVID-19 sigue activa, de igual forma menciona que no habrá evento como en años anteriores.

“Quisiéramos que todos no se quiten el cubrebocas, mantengan la sana distancia. No hay necesidad de venir y conglomerarse a las 11 o 12 de la noche porque no hay mañanitas, todo está pregrabado y únicamente va a haber acceso al atrio” informó.

El funcionario de la Alcaldía Gustavo A Madero hace la invitación a que los asistentes hagan su visita «con calma» y en distintos días para evitar aglomeraciones.

“La visita, la pueden hacer con mucha calma, disfrutarlo mejor el domingo y el lunes y así evitarse aglomeraciones y ayudarnos a evitar los contagios. Entonces, la recomendación es hacer escalonadamente la visita a la Basílica”, finalizó.

24horas