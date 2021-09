By

Durante un recorrido en Tula, Hidalgo, para supervisar las labores de rescate tras las inundaciones provocada por la tromba de este lunes en la noche, el gobernador de la entidad Omar Fayad sufrió un incidente, luego de que la lancha en la que viajaba se volteara, provocando que terminará en las aguas negras que cubren esa región.

El propio mandatario informó en su cuenta de Twitter del percance y agregó que se encontraba bien.

En la lancha también viajaba el presidente municipal de Tula, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo y el general de la 18ª zona militar.

El gobernador agregó que se encontraban bien y que seguían trabajando para reestablecer los servicios básicos y desazolvar la zona afectada.

Previamente, el gobernador de la entidad Omar Fayad actualizó la cifra de muertos a 17 personas.

El mandatario local detalló que 15 de los fallecidos se encontraban internados en el Hospital General de Zona No. 5 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) debido a complicaciones por covid-19 y que dos más estaban siendo ingresados por la misma enfermedad cuando comenzó la tromba que inundó la zona.

En entrevista con diversos medios durante un recorrido en la zona afectada, el mandatario agregó que la falla en el sistema eléctrico ante las inundaciones provocó el fallecimiento en los pacientes que dependían de respiradores.

“La cifra que me reporta a mí son 17 personas muertas en el hospital del IMSS, quince de ellas por el incidente, pero las quince tenían covid y los otros dos también estaban llegando ya sin símbolos prácticamente y también tenían covid, afuera no hay fallecimientos, al exterior del hospital no hay fallecimientos”, enfatizó el mandatario local.

Excélsior