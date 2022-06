Un avión que transportaba a 126 personas se incendió después de aterrizar este martes en el Aeropuerto Internacional de Miami al colapsar el tren de aterrizaje, aunque no se reportaron heridos graves, dijeron las autoridades.

El incendio fue causado por el colapso del tren de aterrizaje de un vuelo de Red Air que llegaba de Santo Domingo, República Dominicana, dijo el portavoz del Departamento de Aviación de Miami-Dade, Greg Chin, en un correo electrónico enviado a The Associated Press.

El avión transportaba a 126 personas, y tres de ellas fueron trasladadas a un hospital para ser tratadas de heridas leves, añadió. Otros pasajeros estaban siendo trasladados en autobús desde el avión a la terminal.

El Cuerpo de Bomberos de Miami-Dade publicó en Twitter que los equipos de bomberos habían puesto el fuego bajo control y estaban mitigando el derrame de combustible.

Las imágenes de las noticias de televisión mostraban que el avión parecía haberse posado en la hierba junto a una pista de aterrizaje y que la aeronave y una zona a su alrededor estaban aparentemente rociadas con productos químicos blancos de los bomberos. Al menos tres vehículos de extinción de incendios estaban situados en las proximidades.

