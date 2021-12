By

El presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, informó que ha girado la instrucción a la Secretaría de Gobernación, Protección Civil y Normatividad para que realicen operativos en mercados municipales y de apoyo para evitar la comercialización de venta de pirotecnia, con el objetivo de que no se repitan hechos lamentables como en los municipios de Juan C. Bonilla y Santiago Tenango.

En entrevista, destacó que por las fechas se hace la venta de estos artículos, por ello su administración actuará de forma responsable.

La indicación que he dado a Gobernación, Normatividad y Protección Civil es hacer un operativo de mayor intensidad en el transcurso del fin de año, sabemos que por práctica en estas fechas es costumbre el utilizar este tipo de pirotecnia con pólvora que pueden poner en riesgo hasta la vida de las personas, por ello somos muy cuidadosos para que en los mercados de la ciudad no se expendan este tipo de productos y que el manejo que hay de los mismos dentro de la ciudad se haga de manera responsable”, expresó el presidente municipal.

Asimismo, solicitó a los ciudadanos a denunciar estos hechos, por lo que enfatizó que se busca evitar la explosión de polvorines como lo sucedió en los últimos días en los municipios ya mencionados, pues de forma lamentable a causa de las mismas personas perdieron la vida.

De igual forma, destacó que el manejo de estos explosivos se realice de manera responsable en el caso de un tránsito de este material, pero también solicitó a la sociedad denunciar sobre una situación irregular de almacenamiento de estos artefactos que en algunas ocasiones se encuentran en los mercados de la ciudad. Ante esto, resaltó que la indicación es que se intensifiquen los operativos para evitar una desgracia mayor.

En este tenor, el presidente municipal aseguró que se va a reforzar la seguridad y serán más cuidadosos en aquellos puntos donde se recauda este recurso por el pago del impuesto de predial y así poder evitar este tipo de incidentes.

En su intervención, la titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), María del Consuelo Cruz Galindo, destacó que se está reforzando la seguridad e incluso dijo que ya se tiene asegurada una camioneta la cual tenía ropa interior.

“Yo no tengo como tal el corte, pero tenemos un aproximado de 138 mil pesos, pero no es el corte definitivo, hasta el momento no hay detenidos”, acotó.

