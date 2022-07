En un nuevo audio dado a conocer por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, presuntamente el líder del PRI, Alejandro Moreno, Alito, insulta a los priistas que lo critican y afirma que eso no le importa, que seguirá en el cargo hasta 2024.

En su programa “El Martes del Jaguar”, la mandataria morenista dio a conocer la nueva grabación en la que supuestamente Alito Moreno conversa con el dirigente del PAN, Marko Cortés, a quien le asegura que se encargará de elegir a los candidatos de 2024.

Qué bueno que te veo. Porque put… luego uno no sabe y luego no me dicen. ¿Cuál es la ventaja que tengo? Hay tiempo para impulsar. Yo, primero Dios, si me da vida, seguiré aquí en el PRI hasta el 2024, o sea, a mí me va a tocar decidir la lista, porque todos esos pende… que andan allá afuera: ‘no, que si no da resultados’, ¡se van a la ver…! ¡Yo fui electo cuatro años, yo me quedo aquí me vale ma… lo que digan!”, se escucha en la grabación.

El líder del PRI enfatiza en que le “toca construir la que viene”; es decir, la elección en Tamaulipas.

Sansores San Román, al difundir la grabación en sus redes sociales, calificó nuevamente a Alito Moreno como una persona “cínica y que no tiene vergüenza” que “se burla de los priistas”.

Y es que esto se da en el marco de las críticas que el priista ha recibido al interior de su mismo partido por los resultados electorales de los últimos años que han restado gubernaturas al PRI.

Cabe mencionar que el pasado 10 de julio, Alito Moreno denunció que fue retenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por una “alerta migratoria”, la cual fue confirmada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero aclaró que ésta fue solicitada por la Fiscalía de Campeche.

“Estoy llegando procedente de Francia, en un vuelo aquí en la Ciudad de México y me informan las autoridades migratorias, después de tenerme varios minutos en esa oficina, llenando documentos, y diciéndome que tengo que firmar documentos, que tengo una alerta migratoria, no tengo razón de qué”, comentó el priista en un video en redes sociales.

De acuerdo con el fiscal local, Renato Sales Heredia, Alito Moreno es investigado por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.

Se burla de los priistas… ¡Ya se quitó la máscara! Si a la gente de su mismo partido la engaña y le roba, ¡qué puede esperar el pueblo campechano y todo el pueblo mexicano de una persona cínica y que no tiene vergüenza! pic.twitter.com/MviqDHZByO — Layda Sansores (@LaydaSansores) July 13, 2022

Excélsior