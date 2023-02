Con tibieza empiezan a activarse

Maru Campos de media tabla

Sindica Esther Mejía crea su página web para denuncias

En la presentación que realizó la aspirante a dirigir la Canacintra, Rosa Isela Molina, se notó toda la mano de su padrino político Thor Salayandía, actual dirigente de Cámara Nacional de la Industria de Transformación.

El proceso de elección se llevará a cabo mañana miércoles 15 de febrero en el cual podrán participar aquellos miembros que estén al corriente en el pago de sus cuotas al organismos empresarial. La Canacintra cuenta con una membresía de 120 socios.

Molina inició su presentación ante los medios de comunicación diciendo que ella quería que todos los juarenses conocieran de los proyectos que pretende realizar y, entre otras cosas, resaltan que pretenderá sumar socios de la industria maquiladora en un rento abierto a Index de Juárez.

También dijo que sumará a comerciantes, lo que convierte también en otro reto para sus vecinos de la Canaco; indicó que llevará una buena relación con los niveles de gobierno, pero que en ninguna circunstancia se someterá a ellos. ¿Será?

Habló de quién será su tesorera y; por cierto, se refirió mal de la otra suspirante Claudia García de quien dijo no está al corriente del pago de las cuotas del organismo.

Afirmó que hace un año su adversaria renunció al Consejo Directivo del organismo empresarial porque no le gusta trabajar y que lo único que le reconoce es su experiencia… pero en Canaco.

Rosa Isela se autoelogio diciendo que ella no es nueva en Canacintra y que ha sido muy participativa y que nada la mueve mejor que aspirar a la dirigencia de todo corazón y con un alto espíritu de ayuda.

Afirmó ante las cámaras y micrófonos que no sólo ayudará a los socios, sin especificar mencionó que ayudará a la gente y a Ciudad Juárez.

De pasó también se llevó al expresidente de Canacintra Raúl de León Arpraez y para culminar, reconoció abiertamente que seguirá el atinado caminó de su padrino Thor Salayandía.

Así es como se presenta la candidata Rosa Isela Molina, y al escucharla hablar de la relación que tendrá con las otras cámaras no dejó mucha duda de que es la candidata oficial del actual dirigente Thor Salayandía.

Ya les estaremos informando el jueves como es que queda la votación y si gana ella o la que esta impulsando el expresidente Raúl de León Arpraez.

A Rosa Isela sólo le faltó hacerse acompañar del martillo del héroe Thor en su presentación ante los medios.

****

Después de un largo letargo, el actual dirigente de la Sección 42 del SNTE, Manuel Quiroz inició una leve convocatoria para realizar protestas en contra del mal servicio médico que presta Pensiones Civiles del Estado, aunque se percibe que serán con mucha tibieza.

Algunos maestros llegan a decir que pareciera que serán protestas a valores entendidos con el gobierno del estado.

Las protestas se iniciaron en algunas escuelas y consistieron en pintar leyendas en contra del mal servicio médico en los vidrios de los vehículos de los profes. No pasaron de esas tibias protestas.

Pudiera repetirse la historia de los tristemente celebres exdirigentes René Frías y Ever Avitia que sólo se limitaron en simular y bajo cuerda convenían con los exgobernadores Javier Corral y César Duarte

Sólo el tiempo dirá si se mejora el pésimo servicio que presta Pensiones Civiles del Estado.

****

La encuestadora Rubrum puso a la gobernadora Maru Campos de media tabla para arriba.

Ayer circuló la última encuesta de la empresa demoscópica Rubrum que tiene que ver con el desempeño de los gobernadores de los 32 estados de la república. Empecemos con los rasgos, en el de desempeño total la ubican a la mandataria estatal en el octavo sitio con un 6.46 de calificación.

En otro gran rubro que tiene que ver con la seguridad pública estatal la encuesta coloca en un 13 lugar con un 5.25 puntos porcentuales a la gobernadora Campos.

Y en el otro aspecto en la de cercanía con los gobernados con la gente queda en el noveno lugar con un 6.00 de calificación.

Y en apartado del sistema de salud obtiene el onceavo lugar con un 5.42 por ciento.

Como se puede apreciar Maru Campos obtiene lugares muy cerca de la media tabla, sobre todo en seguridad pública, la encuesta fue realizada por teléfono con mayores de edad levantada el 9 y 10 de febrero y la escala de calificación es del 0 al 10.

****

Quien ha estado muy activa es la Sindica Municipal Esther Mejía Cruz, tanto en las reuniones de las comisiones en el Ayuntamiento, como en las revisiones de la cuenta pública del gobierno municipal.

Pero aún más, para brindar un mejor servicio, puso a disposición de los juarenses su página digital de esthermejia.com donde podrán reportar cualquier servicio que ofrece el municipio y darle seguimiento.

Y todo este con el objetivo de coadyuvar con el trabajo que ha hecho el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar y cada una de sus direcciones.

En la entrada de su página, la Sindica Municipal hace se presentación de esta manera:

Soy Esther Mejía

Sindica Municipal de Ciudad Juárez. Las puertas de esta sindicatura, están abiertas para atender tus denuncias, escuchar tus necesidades y dirigirlas a las dependencias correspondiente, para que puedas ser atendido. Nuestra tarea es vigilar el patrimonio de los juarenses y que los recursos del Municipio sean destinados en beneficio de todos, que las obras que se realizan, cumplan con los estándares de calidad que merecemos.

Con esta iniciativa de Esther Mejía, sin duda que la administración municipal llevará un mejor rumbo.

Puso a disposición el número de teléfono (656) 737 0320 donde una especialista de Trabajo Social atenderá todas sus denuncias.