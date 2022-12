By

Gerardo Fernández Noroña, diputado federal y Coordinador Nacional de Afiliación de Partido del Trabajo (PT), arremetió en contra de la Gobernadora Maru Campos, a la que llamó Maru Trump, porque según dijo “quiere madrear a los migrantes”.

Fernández Noroña, estuvo este sábado en Ciudad Juárez, y durante su discurso, arremetió en contra de la gobernadora Maru Campos, por la política antiinmigrante que ha desempeñado en los últimos días, en donde ella solicitó que se les deportara a su país de origen, por lo que aprovechó para nombrarla Maru Trump.

Señaló que no es creyente como muchos, pero que en su haber jamás atentaría en contra de personas que buscan mejorar su estilo de vida, así como millones de mexicanos que viven en Estados Unidos.

“Yo les decía si la gobernadora se llamaba Maru Trump, por qué quiere madrearlos, perseguirlos, quiere correrlos, quiere atropellarlos, eso no puede ser, yo que no soy creyente digo que hay que darle la mano al hermano, pero algunos creyentes dicen que hay que madrearlos”.

Agregó que en Estados Unidos hay millones de mexicanos y mexicanas que contribuyen a la economía del país, y ellos trazaron el camino por lo que solicitó que; “Seamos solidarios con los migrantes, los mexicanos han sido discriminados y muchos por la pobreza y necesidad llegaron a esta ciudad”.

Al lugar acudieron aproximadamente unas 800 personas, simpatizantes al Partido del Trabajo PT, quienes manifestaron el apoyo al diputado federal.