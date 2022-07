Un tiroteo se registró este lunes en la ruta del desfile del 4 de julio en el suburbio de Highland Park en Chicago el lunes, informó la oficina del alguacil del condado de Lake.

La información fue confirmada por el jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco.

El funcionario mexicano expuso que, hasta el momento se desconoce el número de víctimas, pero informó que el Consulado de México en Chicago ya se encuentra en contacto con las autoridades para saber si hay mexicanos afectados.

“MANTÉNGASE FUERA DEL ÁREA: permita que las fuerzas del orden y los socorristas hagan su trabajo”, alertó el departamento del alguacil en su cuenta Twitter, y agregó que los agentes estaban ayudando a la policía de Highland Park.

La televisora local WGN TV, reportó que se temía que al menos una persona falleció por heridas múltiples, citando fuentes policiales no identificadas.

Just arrived in Highland Park. Emergency crews bringing some of the injured here after a shooting at the Highland Park 4th of July parade. This man told me a bullet graced his foot. @nbcchicago pic.twitter.com/a2BZjOpXye

— Sandra Torres (@SandraTorresNBC) July 4, 2022