Este miércoles se registró un tiroteo en una escuela de Oakland de acuerdo a las autoridades.

La concejal de Oakland, Treva Reid mencionó que tres víctimas están estado crítico en el hospital de Highland y que otras tres fueron llevadas al Centro Médico Edén en Castro Valley.

Los hechos ocurrieron en la cuadra 8200 de Fontaine Street en el Sojourner Truth Independent Study.

De acuerdo a testigos tres hombres armados abrieron fuego y están siendo buscados por las autoridades.

El distrito escolar de Oakland dio el reporte y mencionan que la única información con la que cuentan es con la que han dado las autoridades.

«Hubo un incidente hoy en el campus de King Estate en Fontaine Street, que alberga las escuelas secundarias Rudsdale Continuation y Newcomer ubicadas en el mismo lugar, BayTech Charter School y la sede de Sojourner Truth Independent Study, que no tiene estudiantes en el sitio.

El campus está cerca de Oakland Academy of Knowledge (OAK), pero es importante tener en cuenta que el incidente NO fue en OAK, ni tuvo nada que ver con esa escuela primaria. Actualmente no tenemos ninguna información más allá de lo que informa la Policía de Oakland.

24horas