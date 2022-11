By

La calaca flaca anda detrás de Reyes Castro y Vanessa Mora

Voces se quejan de la doctora Flor Ramírez

Datos muy interesantes en la encuesta de Rubrum

Se anunció con bombo y platillo el nuevo Cereso y nada

Ya ni cubrebocas traemos, ¿y las vacunas cuándo las sueltan?

La que se resiste en entregar la oficina es a Karen Mora quien ya no es requerida en la dirección de Desarrollo e Infraestructura de la Dirección de Desarrollo Social del Municipio.

Desde que asumió el cargo Hugo Vallejo en Desarrollo Social, le pidió su renuncia, pero no quiere entregar la oficina y la documentación de la dirección a la nueva titular Paola Estrada.

Y es que se menciona al interior de la dependencia que durante el tiempo que estuvo en la dirección de Desarrollo e Infraestructura se la pasó muy relajada, así que no tiene nada que entregar de trabajo.

Ahora Karen Mora anda deambulando por la presidencia municipal para ver dónde la ocupan, por ahí se ha visto en Atención Ciudadana con la maestra María Antonieta Mendoza, pero la verdad es que no haya dónde acomodarla.

La verdad es que no le presentó buenos resultados al entonces director de Desarrollo Social porque su trabajo no fue del todo bien hecho.

***

Pues que llegó la calaca flaca al tercer piso en busca de las traiciones.

Se topó con la maestra Vanessa Mora y Cecy Reyes.

Hoy no las salva ni Ariadna pues las traiciones y filtraciones.

Ni el jefe del primer piso las podrá perdonar.

Derechito al Inframundo pagando derecho de piso y su respectivo predialito.

Por ahí se menciona que no son aceptadas por la fracción de Morena.

Mucho menos por el PT y PANAL que se fueron sin pena ni gloria.

Ahora la calaca flaca no quiere llevárselas.

Teme que en el más allá sigan con traiciones.

***

Las voces al interior de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) empiezan a quejarse de que la doctora Flor Rocío Ramírez Martínez, directora general de Extensión y Servicios Estudiantiles, va muy encarrilada en la carrera por la rectoría, pero en esa aspiración tiene muy descuidada la oficina.

Los críticos de la directiva mencionan que primero debería de atender adecuadamente su área de atención, ya que existe un rezago de alumnos no atendidos en diferentes problemáticas, así como una sobreexplotación de los alumnos en actividades que organiza el municipio.

Aseguran las lenguas de triple filo que sólo utilizan a los estudiantes para actividades no propias de su formación académica.

Asimismo, dicen se sospecha que su esposo Fernando Uriarte es quien le echa confeti todos los días para perseguir la rectoría.

Lo anterior incomoda a algunos universitarios porque no se les olvida que Uriarte fue uno de los principales operadores políticos del exgobernador César Duarte.

Las cosas en la UACJ están muy adelantadas y no hay quien detenga la carrera por la rectoría.

***

La última encuesta que tiene que ver con el posicionamiento hacia el interior de los partidos políticos dejó ver datos muy interesantes.

Iniciamos con Acción Nacional donde el nuevo puntero es Santiago Creel, dejando en segundo lugar a Ricardo Anaya en un empate técnico con Lili Téllez.

La gobernadora de Chihuahua está en último lugar en empate técnico con el gobernador de Yucatán Mauricio Vila.

En el caso del Revolucionario Institucional hay un nuevo primer lugar en la persona de Claudia Ruiz Massieu, quien también se acercó y está en un segundo lugar está el gobernador proamblista Alfredo del Mazo.

La novedad en Morena es que Marcelo Ebrard aventaja por 11 puntos porcentuales a la ya muy destapada corcholata Claudia Sheinbaum, que con todo y la cargada estilo priísta, no logra afianzarse a cielo abierto.

Y el anti-Chihuahua Adán Augusto López Fernández se ubica en cuarto lugar a 22 puntos porcentuales de Ebrard.

Y por último en Movimiento Ciudadano sigue pesando mucho el apellido Colosio, ya que Luis Donaldo Jr. se encuentra a 47 puntos porcentuales de youtuber-gobernador de Nuevo León Samuel García.

Como se puede apreciar si se analiza la encuesta hay nuevos punteros y en el caso de Ebrard y de Colosio se siguen consolidando.

Quien la tienen muy difícil para sacar adelante a su protegida Sheinbaum es el presidente Andrés Manuel López Obrador, es por eso es por lo que ha lanzado a su corcholata “B” para lograr que alcanza al carnal Marcelo.

***

Hace quince días el fiscal general del estado, Roberto Fierro, declaró que el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indavin) ya les había confirmado la entrega del Cefereso número 9, el cual fue cerrado por la federación en el 2020.

Pero de esa fecha a la actual ya no ha dicho esta boca es mía, tampoco ha dicho para cuando le darán una manita de gato a dichas instalaciones para que las dejen más o menos utilizables y así quitarles la carga y saturación a los penales estatales.

Ya los chihuahuenses se están acostumbrando a que los funcionarios del nivel que sea se la pasan hablando de ideas, ni siquiera de proyectos a futuro, pero del presente poco o nada dicen que pueda ser tangible.

A ver hasta cuando se des pulverizan los Ceresos.

***

Ya se aprobó aquí en el estado de Chihuahua que los cubre bocas ya no sean obligatorios, salvo en hospitales, clínicas, laboratorios y consultorios; es momento en que el gobierno federal no ha podido anunciar en el podio mañanero el que las vacunas ya no las tenga que estar entregando de forma política la secretaría del Malestar.

Ya es tiempo de que como todas las vacunas -aunque en este sexenio ha sido la excepción ya que es cuando se han tenido menos provisión de los diferentes inmunizantes desde hace 36 años-, deberían estar siendo proveídas a todos los mexicanos en las instalaciones del IMSS, el Ichisal, el Issste, de Pensiones Civiles del estado, y cualquier otro centro de salud oficial.

Pero no las vacunas están siendo guardadas para fines políticos. Aparte del manejo político no será que hay un turbio manejo y por eso hace poco les caducaron cinco millones de vacunas.