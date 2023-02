Myriam Montemayor, cantante mexicana, se une a la larga lista de celebridades que se están manifestando contra ‘Ventaneando’ tras revivirse los comentarios y criticas sobre el físico de Yuridia. La cantante ocupó sus redes sociales para enviar un mensaje al programa liderado por Pati Chapoy y que hoy se encuentra en el ojo del huracán.

Fue a través de su cuenta de Twitter que la ex académica compartió un video donde Pedro Sola se expresa negativamente de ella mientras los demás conductores respaldaron a Sola asegurando que era “muy difícil trabajar con ella”.

En la publicación, Myriam expresó que las opiniones de los conductores de ‘Ventaneando’ sobrepasan los límites lo que ha afectado negativamente a los famosos. Explicó que el derecho a la libertad de expresión debe venir acompañado de responsabilidades.

“El derecho a la libertad de expresión no respalda las expresiones que conlleven a la violencia, el límite de las acciones libres es justo dónde comienzas afectar negativamente a las personas, el ejercicio de cualquier derecho siempre debe de venir acompañado de responsabilidades”, escribió la cantante.

Sin embargo, las cosas no salieron muy bien para Montemayor ya que, a diferencia de Yuridia, los internautas atacaron a la cantante afirmando que únicamente quería colgarse de otros para poder figurar.

“Myriam colgándose de los problemas de otros para variar”; “Pero es que, si eres odiosa, Myriam”; “Mentiras no dijo… cómo cantante eres excelente, pero tú actitud le da en la torre a todo”; “Pues mentiras no dijeron! ¡Eres odiosa! Ya Miriam no es tu momento de está queriendo robar protagonismo”; sol algunas de las respuestas que tuvo la ex integrante de ‘La Academia’.