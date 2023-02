By

Ciudad de México.- “Lo que nosotros buscamos nuestro objetivo como gobernantes es dar bienestar, lo que buscamos es que todo mexicano y mexicana, todo habitante de la Ciudad de México tenga el mínimo de bienestar, tenga acceso a los derechos: el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a una vivienda digna, el derecho finalmente a vivir felices, por eso para nosotros y orgullosamente somos parte de la cuarta transformación de la vida pública, nunca nos vamos a cansar de luchar por el bienestar del pueblo de México”, expresó Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

En el marco del arranque del programa Bienestar en Tu Unidad, Claudia Sheinbaum explicó que en la capital del país confluyen alrededor de 22 millones de personas en la zona metropolitana, de los cuales 9.2 millones son habitantes de la Ciudad de México y la mitad de ellos, viven en condominios o en unidades habitacionales.

“Un porcentaje muy muy alto vivimos, – porque yo también vivo en un edificio- y la procuraduría social está pues para beneficiar, sobre todo, las unidades habitacionales de interés social o las unidades habitacionales que por la época en que se construyeron pues dejaron de recibir apoyos”, comentó.

Añadió que, el programa de la procuraduría social lo diseñó el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador cuando fue jefe de gobierno, ya que las unidades habitacionales no son propiedad del gobierno sino propiedad privada; sin embargo, muchas familias habitan en estos espacios y requieren de servicios fundamentales, además de mantenimiento que con recurso de obra pública no podría hacerse y de cualquier forma resultaría insuficiente, lo que hace la Procuraduría Social es organizar a las vecinas y vecinos.

“Cuando llegamos nosotros al gobierno se había pervertido totalmente este programa (…) y recuperamos la esencia del programa, le dimos el doble de recursos”, pero además Claudia Galaviza, titular de la Prosoc propuso diferentes programas y acciones para poder beneficiar al mayor número de unidades habitacionales, a la fecha 2,500.

Por ello diseñó “Trabajo en tu unidad” en coordinación con la Secretaría del Trabajo, se trata de otorgar un salario mínimo a quienes como habitantes puedan realizar las acciones de limpia, pintura, impermeabilización, mantenimiento de áreas verdes, entre otras, “Son personas que viven en las unidades habitacionales y que ayudan a darle mantenimiento”.

Asimismo, se decidió contratar también a empresas que ayudan a podar árboles más altos u otras actividades más específicas que por las características y requerimientos de herramientas no puede realizarlo cualquier persona.

“Ahora quiere hacer comités de jóvenes, comités de adultos mayores, comités de protección civil, comités de mujeres; ya trajo cámaras de seguridad; y además se puso de acuerdo con Pepe Merino, de la Agencia Digital y ahora son 3, 500 unidades habitacionales que tienen acceso a internet gratuito.

Finalmente, Claudia Sheinbaum comentó que este año habrá acciones prioritarias en el mejoramiento de los centros de salud y hospitales. “Es una deuda que tenemos con ustedes, vamos a entrar al programa IMSS-Bienestar del presidente de la República, para garantizar el abastecimiento de medicamentos y personal de salud, externó a vecinas y vecinos de la Unidad Habitacional Lomas de Plateros, en la alcaldía Álvaro Obregón.

Previamente, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la Inauguración del PILARES “José Saramago”, ubicado en la misma alcaldía, donde informó que suman 300 pilares en la capital del país donde se atienden las causas generadoras de violencia con el acceso gratuito a derechos como la cultura, educación y deporte.

Los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES), son puntos de encuentro de y para la ciudadanía, en los que se tiene acceso a ciberescuelas, disciplinas artísticas, actividades deportivas, talleres de emprendimiento y capacitación para el empleo.