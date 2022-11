By

Al destacar que el dólar amaneció este viernes a 19.54 pesos, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que a México le está yendo bien en materia económica porque “Dios quiere que nos vaya bien” y también porque está dando frutos el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá.

En conferencia de prensa, el Mandatario federal señaló que los expertos en economía “están muy enojados” por los resultados que está dando su gobierno.

“Según ellos, esto (el bajo precio del dólar) es producto de la casualidad, del destino, porque Dios quiere, pues sí, dios quiere que nos vaya bien, sin duda. Pero también esto es producto de que logramos convencer al presidente Trump de que era necesario continuar con el tratado y no fue fácil, no fueron tortas de chilaquil o de tamal, o chanchamito, o mole de cadera.

“Fue trabajo porque no se quería continuar con el tratado y se llegó a plantear, inclusive, una acuerdo bilateral México-Estados Unidos sin Canadá y nosotros convencimos al gobierno de Estados Unidos, y se portó muy bien el presidente Trump, para que se continuara el acuerdo”, dijo.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, el Mandatario federal indicó que al estar dentro del TMEC, a nuestro país le dio la oportunidad de tener el mercado más grande del mundo.

“¿Qué otra cosa ayudó? Los que estaban acostumbrados a ser rescatados como si se fuesen a empobrecer cuando la pandemia, los de arriba, que pidiéramos créditos, que nos endeudáramos para poder salir y dijimos no, no vamos a pedir deuda. Entonces, tenemos finanzas públicas sanas, nuestra deuda es de menos del 50% del Producto Interno Bruto (PIB). Esto no sucedió en la mayoría de países, todo se fue a la concentración de deuda”, agregó.

ElUniversal