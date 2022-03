La visita oficial y la ingenuidad

Ahora que se declaró en quiebra Gerardo Bonilla, el principal socio de la constructora Urbanizaciones y Construcciones BCH, S.A. de C.V., también cerró su domicilio fiscal en la Plutarco Elías Calles como consecuencia de la crisis financiera que atraviesa la empresa.

Se sabe que Bonilla se fue a refugiar a una propiedad ubicada en la calle Delicias número 6030 de la colonia Nuevo Hipódromo, para tratar de evadir a todos sus acreedores y para no estar localizable a los citatorios que le lloverán por tanta demanda que hay en su contra.

En este bochornoso asunto de la constructora BCH, que cobra interés público porque dejó tirada la obra de construcción del puente de la avenida de Las Torres y Henequén, salió a relucir que durante el corralato obtuvo varios contratos vía adjudicaciones directas.

De esos contratos sobresale la licitación pública a favor de Urbanizaciones y Construcciones BCH, S.A. de C.V con el número 144-OP-0002/20-DC/OBRA por un monto total de 33 millones 127 mil pesos; lo obtuvo en una abierta y flagrante violación a la ley con fecha 01/04/2021- 30/06/2021 por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del estado.

Como era de esperarse todo este lodazal auspiciado por sus padrinos políticos y gobernantes blanquiazules.

El caso solamente está asomando la punta de la madeja y en los próximos días seguirá desarrollándose esta trama de franca corrupción.

*****

Y por fin se puso las pilas el Inge Carlos Aguilar, secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, quien recibió las instrucciones directas de la gobernadora Maru Campos para que dé una vez por todas le rescinda el contrato al incumplido Gerardo Bonilla del interminable puente de Las Torres y Henequén.

Lo que no se sabe todavía es, cuál empresa concluirá la obra que dejó tirada BCH. Tampoco se conoce cuántos millones le adeuda al erario estatal el defenestrado constructor Gerardo Bonilla.

Lo que si es un hecho es que miles de automovilistas que diariamente transitan por la avenida de Las Torres tendrán que esperar, por lo menos, otros seis meses para que el puente quede listo y sea abierto a la circulación vial.

*****

Las huestes morenas ya están olfateando el destape que habrá de realizar el próximo jueves y viernes el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en dos municipios del estado grande de Chihuahua.

El tabasqueño viene a los municipios de Aldama y Juárez a sumar simpatías rumbo al 2024.

Los que tienen buen olfato en Morena perciben que el huésped de palacio nacional esta dando un vuelco radial a su dedazo del 2024, después de que Claudia Sheinbaum -considerada su Plan “A”- no ha logrado despegar en las encuestas y en las preferencias ciudadanas.

Vale destacar que, en los trackings mensuales de las diversas encuestadoras hasta el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, sale arriba en las preferencias de la actual jefa del gobierno de la Ciudad de México, por lo que es notorio que AMLO ya enfoca sus baterías a un Plan “B” y todo mundo lee que se trata de Adán Augusto.

La envestidura de secretario de Gobernación será bien aprovechada por Adán Augusto para estar presente en todos aquellos eventos que le den reflectores, como es el tema de la reforma eléctrica que le dará la oportunidad de placearse y destaparse por todo el país, y mañana y el viernes lo hará en Chihuahua.

A nivel local, la gobernadora Maru Campos está a la expectativa y muy pendiente de sus adversarios políticos.

Aquí en Ciudad Juárez, el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar, quien ya tiene agendada una reunión en corto con el secretario de Gobernación, tendrá que tomar una determinación en firme o sigue en el barco llamado Ricardo Monreal que se está haciendo agua o empieza preparar el gran salto a partir de este próximo viernes.

Sin ponerlo en la agenda oficial se supone que el gran tema con los morenistas en el municipio de Aldama será la reforma eléctrica, pero seguramente también los incentivará a que apoyen la revocación de mandato y contribuyan a la meta de 200 mil votos que le impusieron a Chihuahua.

Adán Augusto habrá de acicatearlos para que se pongan las pilas o lo estarán lamentando el próximo 11 de abril.

De ese tamaño la política partidaria de Morena es la visita que realizará este personaje a estos dos municipios.

Así es que en Morena empiezan a hacer sus apuestas.

*****

Ahora que arrancaron las campañas para la primera elección democrática de la historia en la Sección 42 del SNTE, se desató una guerra sucia marcada con calificaciones y descalificaciones de todos contra todos los grupos magisteriales.

A estas alturas del partido la pelea esta cantada por la dirigencia del sindicato y esta entre la planilla Nueva Era, encabezada por Edgar Ramos Ávila, y ECO42 que tiene al frente a Gabriel Faudoa Villegas.

A Ramos Ávila le critican su juventud, además de que se le acusa de estar apadrinado políticamente por Miguel Ramírez, exsecretario general de la Sección 42.

A Faudoa Villegas lo acusan de no conocer las necesidades de los maestros; aseguran estuvo menos de un año frente a grupo para no regresar; sin embargo, gracias a sus habilidades negociadoras logró su tiempo completo en nivel medio superior, sin presentarse jamás en la escuela.

Además, aseguran quienes lo conocen desde hace varios lustros, Faudoa participó de manera cercana en el desvío de recursos en los seguros allá por los años 2000 cuando era el gestor y enlace entre Aries Consultores, la compañía de seguros de su hermano Héctor Jesús Faudoa Villegas y la Sección 42.

Ese enredo terminó en el asesinato de la maestra Sonia Madrid Bojórquez, y la condena a 40 años de prisión de Faudoa Villegas (Héctor), como supuesto autor intelectual del homicidio.

Quienes tienen buena memoria recuerdan que fue Faudoa Villegas, en sociedad (complicidad) con el empresario mueblero Chacho Rodríguez, fueron los que crearon una empresa para vender a precios “super inflados” diferentes mercancías a los trabajadores de la educación.

Faudoa ponía los clientes cautivos y Chacho ponía las mercancías, las cuales eran descontadas por retenciones vía nómina con “abonos chiquitos para pagar muchito”.

Este negocio redondo que seguramente dejó ganancias millonarias se le llamó “Compra-fácil” aunque la base magisterial, en toda su sabiduría, la rebautizó como “roba-fácil”.

Según afirman los enterados, Faudoa Villegas fue el negociador con el tristemente célebre exgobernador Javier Corral para que los expedientes de Ever Avitia y René Frías se archivaran en los estantes de la Fiscalía del Estado.

Los nombres de estos dos personajes estaban en más de una carpeta de los llamados expedientes X, sin que a la fecha se conozca cuál fue el costo que esta negociación tuvo para los maestros del estado.

Por lo pronto, el balón está en la cancha y afortunada o desafortunadamente todavía hay memoria entre la base magisterial, que seguramente tomará la mejor decisión entre los candidatos a dirigir ese sindicato.

*****

Según un informe que rindió esta semana el director de Servicios Públicos Municipales, Ernesto Guevara Vázquez, algunas empresas -incluyendo maquiladoras- adoptarán ocho parques de los más de 3 mil que hay en la ciudad y asegura que finalizarán el 2022 con 100 parques debidamente adoptados.

Pero si Pitágoras no miente, el director Ernesto Guevara necesitará de 30 años o sea de 10 administraciones municipales para poder dar en adopción los 3 mil parques.

Da la impresión de que este funcionario, al igual que otros del municipio, no encuentran ni que sacar de la chistera para tratar de justificar su voluminoso ingreso que reciben cada 10 días y la infaltable compensación mensual.

Personas que saben de la administración de parques dicen que lo mejor sería que le asignara tres parques por cada uno de los colaboradores públicos de esta área, para que fueran atendidos por dos días a la semana cada uno y esto generará una sinergia con los vecinos usuarios de los parques.

**

La síndica municipal, Esther Mejía Cruz cumplió su palabra de interponer la denuncia en la Fiscalía Especializada en materia de combate a la corrupción en contra del ex presidente municipal Armando Cabada Alvídrez.

Esta denuncia es por los ilícitos de peculado y/o enriquecimiento por un desfalco en relación con el arrendamiento de patrullas en la paz administración municipal.

La síndica municipal anunció en su último informe de actividades en sesión de Cabildo, las posibles irregularidades que cometió el ex presidente municipal con el arrendamiento de patrullas, ya que de las 400 unidades que rentó, solo operaban 244.

El 29 de septiembre de 2018 se autorizó celebrar un contrato de arrendamiento del servicio de vehículos para la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

Durante los tres años que duró el contrato de arrendamiento, el municipio pagó 593 millones 041 mil 978.32 pesos por las 400 patrullas arrendamiento, es decir, un millón 482 mil 604.95 pesos por patrulla.

Pero al funcionar solo 244 unidades en promedio diario, erogaron un total por los 3 años de arrendamiento, la cantidad de 566 millones 988 mil 155.89 pesos, lo que equivale un costo de 2 millones 323 mil 721.93 pesos por patrulla, una diferencia de 841 mil 116.98 pesos por patrulla que pagó de más la pasada administración municipal.

Estaremos al pendiente el desenlace de esta denuncia interpuesta por la síndica municipal, Esther Mejía Cruz.

**

Hoy estará en la ciudad Jaime Ochoa quien es el dirigente nacional de Vida Democrática Activa A.C para presentar el proyecto que tienen en mano y conformarse como un partido político.

Bueno, para convertirse en Instituto Político, primero tiene que cumplir con una serie de requisitos que pide el Instituto Nacional Electoral (INE).

Para Chihuahua, se tienen que realizan en varios municipios convenciones, situación que se presume, no les va a resultar imposible por el ambicioso proyecto político que se inclina a sumar.

El evento de hoy en el María Bonita de las Misiones va dirigido a líderes de opinión pública, catedráticos, representantes de organizaciones civiles y religiosas, así como a ex candidatos de elección popular.