De acuerdo con el tercer informe de labores de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en el caso del Programa de Escuelas de Tiempo Completo (PETC) se estima que el 48 por ciento de las escuelas beneficiadas no recibieron ayudas alimentarias y 8 de cada 10 niños no fueron apoyados, lo que representa al menos 2.56 millones de estudiantes.

Según el tercer informe de labores de la Secretaría de Educación Pública (SEP), sólo el 52 por ciento del total de las escuelas bajo la cobertura del programa siguió recibiendo algún tipo de apoyo alimentario, lo que significó 15 mil 865 planteles; el resto, 11 mil 202 no reportaron ayuda.

Hasta 2020, según la SEP había 27 mil 067 escuelas dentro del PETC con 3.2 millones de estudiantes beneficiados con la jornada escolar ampliada y, en la mayoría de los casos, servicio de comedor.

En el ciclo escolar 2020-2021, la SEP informó que se priorizaron en la atención los planteles de educación indígena o multigrado que atendieron a la población en situación de vulnerabilidad o en contextos de riesgo social y que presentaron bajos niveles de logro educativo o altos índices de deserción escolar.

Según la autoridad, se brindó el servicio de alimentación a 933 mil estudiantes que asistieron a 9 mil 521 escuelas en zonas de atención prioritaria en estados como Campeche, Coahuila, Chihuahua, Durango, Jalisco, Oaxaca, Tlaxcala y Yucatán.

Además, de las 9 mil 574 escuelas multigrado de preescolar, primaria y secundaria a nivel nacional que existen en el país, sólo 6 mil 344 brindaron el servicio de alimentación, a través de la entrega de paquetes alimentarios a las madres de familia de los alumnos que asisten a estos planteles.

No obstante, los padrones de beneficiarios no se han publicado ni la manera en que fueron destinados los apoyos, lo que no brinda transparencia en los informes de la autoridad educativa, advirtió Fernando Ruiz, investigador de la organización Mexicanos Primero.

El especialista en educación explicó que tras analizar la información disponible del programa se advierte que sólo el 20 por ciento de los casi 3.2 millones de estudiantes bajo el programa recibieron algún tipo de ayuda alimentaria, esto debido a que las escuelas que recibieron apoyos alimentarios son planteles rurales con una baja matricula estudiantil.

La problemática se extiende hasta los docentes, pues a dos meses de concluir 2021, la SEP no les ha notificado si el programa seguirá operando y si se les pagará el incentivo como parte del PETC que se les adeuda desde noviembre de 2020.