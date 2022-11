By

Este sábado continuaron las protestas por parte de integrantes del Sindicato Independiente 3 de Marzo, quienes suspendieron labores debido a la falta de un sitio para disposición final de la basura, los trabajadores de limpia arrojaron esta mañana residuos sólidos en el parque El Llano, donde se desarrollaría un evento en apoyo a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

Desde el pasado viernes se anunció un evento en apoyo a la jefa de Gobierno para la toma de protesta del Comité Promotor de la Red es Claudia y que tiene como objetivo promover la imagen de la gobernante y quien aspira a la candidatura de Morena a la presidencia de México para el proceso electoral 2023 – 2024, sin embargo, desde temprana hora los manifestantes llegaron al lugar, arrojaron la basura al templete y a las sillas que habían sido colocadas para el evento.

Se informó por parte de la organización que la presencia de Sheinbaum no estaba contemplada para este evento, pues solo se trata de la toma de protesta para el comité estatal en apoyo a ella, no obstante, entre los organizadores se notó el enojo por esta protesta, la cual aseguraron no tiene nada que ver con el conflicto de la basura que se tiene en la capital del estado.

Los simpatizantes de la jefa de Gobierno enviaron a traer escobas y jabón para poder lavar y desinfectar la zona, sin embargo únicamente se dedicaron reunir la basura con las escobas y retirar los desechos de las sillas y colocarlo a un costado, además recriminaron a los trabajadores de limpia y lanzaron vítores para Claudia Sheinbaum.

Al observar esto, los manifestantes optaron por meter a la zona un camión recolector, en ese momento los seguidores de Sheinbaum comenzaron a rodear a uno trabajador de limpia, a quien golpearon con una escoba, pese a lo tenso de la situación ambos grupos optaron por no entrar en mayor conflicto y solo se gritaron insultos desde lejos.

Los organizadores insistieron en que el evento debía realizarse en el lugar programado, esto pese al hedor que había, incluso ordenaron a la militancia a colocar las sillas en ese sitio y sentarse, minutos más tarde cambiaron de opinión y decidieron realizar la actividad frente al templo de Guadalupe, localizado a un costado del parque El Llano.

