Ahora sí ‘El Caballo’ Lozoya pierde al MC

Va Maru a buscar inversiones a Washington

Hoy andará por Juárez el rector de la UACH

El sindicato Único de Trabajadores del Municipio (SUTM) sigue sin reincorporar al sindicato a los cuatro empleados Municipales que fueron expulsados hace exactamente cinco años.

Precisamente los afectados Mauricio Martínez Reyes, Luis Enrique Cárdenas Anaya, Rigoberto Estrada Cabrera y René Estrada Cabrera esperaban ayer incorporarse a la Asamblea del SUTM quienes acudieron con el abogado Antonio Carnero, sin embargo, los dirigentes del gremio se resisten en admitirlo a los cuatro trabajadores.

Los empleados Municipales tienen el laudo del Tribunal Municipal que le ordena al Sindicato del Municipio a regresarles sus derechos sindicales que hasta el momento no lo han hecho, siendo que es una ordenanza del Poder Judicial de la Federación.

Fue precisamente que el 18 de febrero se 2018 en asamblea, el SUTM expulsó a los cuatro empleados Municipales denunciaron irregularidades en el manejo de los recursos del organismo sindical por parte de sus lideres.

Estaremos al pendiente para ver en qué termina este conflicto sindical.

El que ya tiene mínimo dos días sin dormir es el ex alcalde del municipio del Parral y dueño de la franquicia de Movimiento Ciudadano, Alfredo Lozoya. Una publicación de muy mal gusto lo puso por unos minutos entre la espada y la pared y relinchando del coraje.

Resulta que desde el pasado lunes por la noche se soltó el rumor de que supuestamente le habían decomisado una de sus avionetas cargada con oro robado. De inmediato y a esas altas horas de la noche los colegas lo empezaron a cuestionar para que diera su versión en torno a los hechos.

Alfredo Lozoya por un momento intentó subirse al ring y pelearse con el director del medio que publicó la noticia y desmentir el rumor, pero no fue así, la sangre no llegó al río y la calma regresó a su ronco pecho y dejó que las horas transcurrieran para preparar bien su respuesta.

Fue hasta el siguiente día, cuando el oriundo de Parral subió a través de los WhatsApp su versión y de paso intentó darle una pequeña dosis de ética periodística al medio que publicó la nota y que de inmediato le respondió con otra publicación en la que ya aparecía la fotografía de la avioneta.

Sin embargo, ni uno ni otro traen información oficial para darle sustento a sus versiones. El “Caballo” solo dijo que a estas alturas ninguna fiscalía ha presentado el reporte de un cargamento de oro incautado y menos que sean de su propiedad.

“Esto confirma que solo una mente enferma puede esparcir una noticia de esta índole que sería de gran interés nacional, no es eso lo que me preocupa, lo que en realidad he reflexionado y quiero compartirlo con todo este grupo, es si en verdad queremos un periodismo así en nuestro estado”, finalizó Alfredo Lozoya.

Una vez más la gobernadora Maru Campos agarró sus maletas, la visa americana y un buen fajo de dólares en la bolsa para viajar a los Estados Unidos.

La mandataria estatal anunció este viaje a Washington D.C. para conocer algunos modelos que tiene que ver con el desarrollo económico y la seguridad.

Maru se fue desde ayer y regresa hasta el domingo 12 de este mismo mes para incorporarse a sus actividades el lunes 13. No sean mal pensados, la gobernadora no interpuso este viaje para asistir al Super Bowl.

Hoy andará por estas calles terregosas el rector, Luis Rivera Campos, viene a esta frontera a dar arranque a los foros de consulta para la elaboración del Plan de Desarrollo Universitario.

En esta actividad fueron convocados los representantes de las camparas empresariales y entre ellos ya confirmaron los líderes de la Canaco, Canacintra, Fechac entre otras. La cita es a las 10:00 horas En el Colegio de Ingenieros Civiles de Ciudad Juárez.