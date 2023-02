Manejaban con total impunidad el CERESO

Marcelo Ebrard nuevamente vendrá a Chihuahua

Sancionarán a quienes dejaron caducar medicamentos

Convocan a plantón en defensa del INE

Los líderes del sindicato del Tec de Juárez se han aprovechado de la noble institución para convertirla en agencia laboral exclusiva para sus familias y compadrazgos.

Allá por los rumbos del Tec de Juárez no cesan las broncas entre los líderes del sindicato y el director, unos por quererse agenciar las plazas docentes y administrativas y el otro porque no se deja.

Muchos vieron unas mantas que firma el sindicato acusando al director de terrorista, manejos deficientes y otras mendicidades, pero nada contundente.

En los pasillos del Tec se dice que Pedro González va a renunciar al sindicato por cuestiones de salud, pero la base laboral piensa que realmente es por su incapacidad como líder sindical, y gente suya quienes pidieron anonimato dicen que ni siquiera ha logrado descargar materias académicas a su “cartera” de subdirigentes para hacer labor sindical. ¿será?

Javier Alvarado afirma en Juárez que él es el mandamás en la Sección 61 del SNTE, que ya tiene amarrada la grande, que no habrá relección de Méndez y mucho menos de un tal Ávalos, porque ya tiene todo el apoyo de Alfonso Cepeda, de hecho dice tener conformada su planilla con gente de Juárez.

Se oyen además apellidos como Zetina, Benavides y del pasado como un Vargas Gutiérrez entre otros, porque ya se la debían desde que Méndez ‘le robó’ la Secretaría General en la elección nacional pasada, “a lo cholo así fue” sostiene Alvarado.

Por lo pronto este personaje ya tiene bien pescados de la nómina oficial del Tec a su esposa, 2 hijos (que por cierto parece indicar que en el proceso de su contratación inicial no hay evidencia de que hayan presentado examen de oposición), consuegro y demás parientes políticos y mientras eso pasa Pedro González solo agacha la cabeza y sin ningún plan lo avienta al ruedo quedando muy pobre con “sus agremiados”.

De Hermenegildo Lagarda sabemos que ya terminó su tiempo como director y que en los próximos días habrá cambios, pero no se sabe quién y cuando.

Nos comenta una maestra que el sindicato está presionando a como dé lugar arrancando firmas de la base trabajadora -sobre todo la administrativa porque la docente ya no les hace caso- prometiendo más plazas para ellos y sus familias, pero muchos ya no les creen porque siempre dicen lo mismo y al final solo entran sus incondicionales.

Nos cuentan que un nutrido grupo de docentes y trabajadores administrativos están conformando un nuevo Sindicato bajo el lema “Antes Nacimos SNTE, Ahora Nacemos Libres”.

Con esto se les acabaría la agencia de empleo que por tantos años ha sido propiedad del Sindicato de Juárez. Veremos y diremos.

****

Resulta increíble conocer todo lo que se puede localizar en un Centro de Rehabilitación Social como el de ciudad Juárez. La impunidad con la que se manejan los internos dejó al descubierto las artimañas que fueron sus directivos que merecen prisión y no una simple sanción administrativa.

Porque fueron varios los ojos llorosos que se pudieron apreciar cuando la Gobernadora Maru Campos y otras autoridades ordenaron la destrucción de todo lo localizado en dicho lugar. Tal vez algunos de los presentes ya se hacían con un regalo del amor y la amistad para este próximo 14 de febrero.

Desde pantallas de televisión, calefactores, cafeteras, refrigeradores, es decir, más de 2,800 objetos que ingresaron clandestinamente en algunas de las celdas hoy ya son basura.

Esto demuestra el nivel de corrupción que impera en los ceresos de Chihuahua, ya lo hemos escrito en otras ocasiones, el penal de ciudad Juárez no es el único lugar donde los reos pueden darse este tipo de lujos bajo la protección de los custodios y porque no decirlo de la autoridad máxima penitenciaria.

Afortunadamente la mandataria Maru Campos al encabezar este operativo mandó un claro mensaje de seguridad para aquellos delincuentes que son internos y para quienes abusan con el porte de la charola.

****

Si la agenda no cambia de último momento, en este mes de febrero el Canciller Marcelo Ebrard viene a Chihuahua, 10 agrupaciones afines a su proyecto preparan senda actividad que demostrará el poder que tiene la corcholata en esta región del norte del país.

Ayer se realizó la sesión plenaria de las 10 expresiones que apoyan a Marcelo Ebrard Casaubón en busca de que en las encuestas rumbo al 2024 que en los meses de julio y noviembre den a conocer a quien resulte el ganador.

La verdad es que fue impresionante el nivel de convocatoria que tuvieron la diputada federal Maite Vargas Meraz y el diputado chiapaneco Miguel Prado de los Santos, que por cierto pudo constatar que los periodistas de Chihuahua no son provincianos.

En dicha reunión se aseguró que a partir de este mes de febrero, Marcelo Ebrard inicia el recorrido por los 300 distritos electorales del país, luego de que hace un par de semana, se integró la representación para cada uno de ellos y por entidad federativa.

Maité Vargas dijo que en el estado de Chihuahua se han conjuntado alrededor de 10 expresiones de apoyo a Marcelo Ebrard y que en los próximos meses se tendrá un 100 por ciento, de los promotores en los nueve distritos electorales y de manera paulatina se bajará a nivel municipal.

****

Por lo menos la gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván, tomará cartas en el asunto a través de dependencias correspondientes para castigar a él o los responsables de la pasada administración estatal que dejaron caducar medicamentos por un monto de 200 millones de pesos. Hay que recordar en los primeros meses de la administración actual, se encontraron en bodegas medicamentos caducos con un valor de 120 millones de pesos. En el recuento actual la cantidad se fue hasta los 200 millones de pesos.

****

El Partido de la Revolución Democrática en Ciudad Juárez, lanzó la convocatoria a la ciudadanía para la parada que el próximo 26 de febrero llevará a efecto en el cruce de Tecnológico y Avenida de la Raza, a manera de protesta por el llamado “Plan B” de la reforma electoral propuesta por el presidente Andrés López Obrador.

Javier Meléndez Cardona, presidente en funciones del PRD en esta frontera, indicó que para esta actividad se contará con la presencia de diversos organismos sociales, además de militantes del PRI y del PAN, partidos con los cuales se formará de la alianza “Va por México”.

“La Reforma Electoral que pretende el presidente de la Republica, Andrés Manuel López Obrador, es retrograda y va en contra de los preceptos establecidos en la Constitución de nuestro país, sin embargo, los acólitos que se desviven por su deus, ni siquiera han medido el impacto que, de aprobarse esta ley, tendrá en la vida democrática del país, es por ello que debemos de oponernos”, externo Meléndez Cardona.

Agrego que la cita es a las 10:00 horas en el Puente Al revés del día 26 de febrero.