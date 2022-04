By

La Cámara de Diputados permanece en receso después de que la diputada Lilia Aguilar Gil solicitara que Margarita Zavala, se excuse de votar la reforma eléctrica por un presunto conflicto de interés, al beneficiarse con 9.6 millones de dólares de Avangrid, filial de Iberdrola, de la cual fue consejero el expresidente Felipe Calderón y esposo de Zavala Gómez del Campo.

“He hecho llegar dos oficios a la Mesa Directiva para pedir y creo que hay un procedimiento normado para solicitar la excusa de que no solamente no voten, sino que no participen en esta discusión por conflicto de intereses la diputada Margarita Zavala, así como la diputada Edna Gisel Díaz Acevedo, integrantes de este pleno”, explicó.

Aguilar Gil del Partido del Trabajo indicó que de acuerdo a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos debe prevalecer el interés general de la Cámara por encima de los intereses particulares.

“El Reglamento de la Cámara dice que los diputados deberán de expresar sus intereses y entiendo que acá lo ha hecho la diputada Margarita Zavala en una sola foja, pero están las declaraciones que son públicas y que deberán también analizarse como el hecho de que ella misma ha confesado que el 20 de julio de 2016, su cónyuge como miembro del Consejo de Administración de Avangrid, filial de la compañía Iberdrola, recibió 9.6 millones de dólares, eso debe de ser analizado”, dijo.

El grupo parlamentario de Morena también solicitó la misma petición por lo que hasta el momento, la Junta de Coordinación Política se encuentra en reunión para discutir qué será lo que proceda y se continúe con la discusión en torno a la reforma eléctrica que estaba programada para este día.