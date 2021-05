Tras la muerte de mascotas por un envenenamiento masiva la madruga del domingo 9 de mayo, el diputado local por el PRI, Omar Bazán Flores presentó una iniciativa con carácter de Decreto con el propósito de adicionar el artículo 366 bis del Código Penal del Estado de Chihuahua para que las penas de los artículos 365 y 366 se dupliquen cuando se hayan utilizado sustancias venenosas y con ello se hayan causado las lesiones o la muerte a más de un animal de compañía.

Lo anterior luego que familias perdieron sus mascotas por un envenenamiento masivo la madrugada el pasado domingo 9 de mayo, convocaron a la ciudadanía a una marcha para exigir justicia.

La invitación a través de las redes sociales con el lema #NosFaltan 30 fue abierta a todos los que aman y protegen a los animales el sábado 15 de mayo, en la Ciudad Deportiva de donde a las 9:00 horas partieron de la avenida División del Norte con rumbo a Palacio de Gobierno, en donde exigieron a las autoridades para que inicie las investigaciones y no quede impune esta masacre, pidieron que se aplique el peso de la ley para quien, con carnadas envenenadas mató a 30 mascotas, entre perros y gatos, la mayoría resguardados detrás de las rejas de sus viviendas, queridos, alimentados y cuidados.

No obstante que mediante decreto No. 1359-2013 XIII P.E. publicado en el P.O.E. No. 84 del 19 de octubre de 2013 se introducen los artículos del 364 al 366 para sancionar a quien cause lesiones que pongan en peligro la vida o cause la muerte de un animal de compañía, las penas previstas son muy bajas y en el incidente que acabo de citar, se usó veneno indiscriminadamente, poniendo en riesgo a muchas mascotas, incluso con peligro de envenenar a humanos, por lo que esta práctica debe ser castigada de forma más severa para evitar se propague como una conducta común de quienes no son conscientes del respeto a la salud y a la vida de los animales.

Por eso propongo que las penas se dupliquen cuando se hayan utilizado sustancias venenosas y con ello se hayan causado las lesiones o la muerte a más de un animal de compañía.

En base a estos antecedentes, someto a consideración de esta Representación Popular, el siguiente proyecto de decreto:

DECRETO

ARTÍCULO UNICO.- Se reforma el artículo 366 bis del Código Penal del Estado de Chihuahua, y el contenido del artículo 366 Bis actual se recorre al numeral 366 Ter para quedar redactado de la siguiente manera:

Artículo 366 Bis.Para el caso de los artículos 365 y 366 de este Código, las penas previstas se duplicarán cuando se hayan utilizado sustancias venenosas y con ello se hayan causado las lesiones o la muerte a más de un animal de compañía.

Artículo 366 Ter. …

TRANSITORIOS:

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

ECONÓMICO. – Aprobado que sea, túrnese a la Secretaría para que elabore la minuta en los términos en correspondientes, así como remita copia del mismo a las autoridades competentes, para los efectos que haya lugar

Dado en el Palacio Legislativo del Estado de Chihuahua, a los 15 días del mes de mayo del año dos mil veintiuno.