La Comisión Edilicia de Hacienda del Ayuntamiento, dictaminó hoy un anteproyecto de Ley de Ingresos para el ejercicio 2022 del Municipio de Juárez por un monto total de 6 mil 422 millones 47 mil 122 pesos, un 13 por ciento más que en el ejercicio actual, de acuerdo con la propuesta presentada por la tesorera Deyanira Fernández Martínez.

De esa meta se proyectan ingresos propios por la cantidad de 2 mil 490 millones 881 mil 328 pesos derivado del cobro de Impuestos, Derechos, Productos y Aprovechamientos, señala el dictamen elaborado por las regidoras Ana Carmen Estrada, Austria Galindo y María Adame.

En el caso de los Derechos, el de Alumbrado Público (DAP) sufrió un ajuste para atender los criterios de la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia que determinó que es inconstitucional el actual esquema de cobro diferenciado que se aplicó este año, señaló el secretario del Ayuntamiento, Héctor Ortiz Orpinel al comparecer ante la Comisión Edilicia de Hacienda.

Indicó que se estableció un esquema para el cobro del DAP atendiendo los aplicados en municipios como Mexicali en Baja California, dado que la resolución de la Corte todavía no se hace pública para analizarla, pero se conoce que es inconstitucional el actual cobro.

“La Corte no establece que no se puede cobrar el Derecho de Alumbrado Público, de ahí se paga la factura a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para el servicio de Alumbrado Público, si no no se pudiera alumbrar a Juárez”, dijo.

Señaló que se generó una tarifa única para las 547 mil cuentas catastrales del Municipio que será propuesta al Congreso del Estado que aplica sólo diferencias en el esquema que la misma CFE genera para usuarios domésticos, comerciales e industriales y que plantea recaudar una meta de 310 millones de pesos.

Por participaciones se espera un ingreso de 3 mil 931 millones 165 mil 794 pesos provenientes del Fondo General de Participaciones, Fondo de Fomento Municipal, Tenencia y Uso de Vehículo, Impuesto Especial Sobre Producciones y Servicios, participación estatal, Impuesto sobre Automóvil Nuevo, Participación Aduana, Impuesto Gasolina y Diesel, Fondo de Fiscalización, Impuesto sobre la Renta Participable, Fondo de Fomento Municipal y Fondo de Compensación ISAN.

En este rubro se contempla que Ciudad Juárez reciba en el 2022 un 19 por ciento más de participaciones más que en el 2021.

En el caso de estímulos a los contribuyentes al Impuesto Predial, adicional a los tradicionales descuentos por pronto pago, el Ayuntamiento propone un seguro de vida para los primeros 50 mil contribuyentes que cubran esta obligación fiscal.

La regidora Ana Carmen Estrada, coordinadora de la Comisión de Hacienda, indicó que el seguro de vida es una iniciativa de incentivo que nació de propuestas ciudadanas recabadas por el Presidente Municipal Cruz Pérez Cuéllar tras ganar la elección y realizar consultas ciudadanas para su plan de gobierno.

El anteproyecto de Ley de Ingresos contempla por primera vez sanciones económicas para quien coloque publicidad sin autorización en la vía pública y equipamiento urbano de hasta 50 UMAS; además contempla incrementos en multas de Ecología y establece un tabulador de tarifas para servicios que brinda la Dirección General de Protección Civil y la de Servicios Públicos Municipales.

Quienes deseen aprovechar el espacio edificable por encima de los coeficientes de ocupación (COS) y uso (CUS) del suelo (construcciones verticales), establecidos por el Plan de Desarrollo Urbano Sostenible de Ciudad Juárez en las zonas señaladas por el mismo, deberán cubrir una aportación por incremento en el potencial de densificación que señala el anteproyecto de Ley de Ingresos.

Para explicar la propuesta anteproyecto de Ley, comparecieron ante los regidores la tesorera municipal, Deyanira Fernández y su equipo de colaboradores; el secretario del Ayuntamiento Héctor Ortiz Orpinel; así como la directora general de Desarrollo Urbano, Verónica Morales.

El dictamen aprobado será sometido al Pleno del Cabildo este próximo lunes en sesión extraordinaria para posteriormente ser enviada para su aprobación al Congreso del Estado.