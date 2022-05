By

El ex gobernador Jaime Rodríguez Calderón, será sometido a una cirugía en el Hospital Universitario, donde se encuentra internado y sujeto a estudios.

Derivado de la enfermedad gastrointestinal que padece desde que ingresos al Penal Número Dos en Apodaca, el ex mandatario será sometido a una intervención quirúrgica.

Los especialistas señalaron que, a consecuencia de una resección intestinal, el ex mandatario será operado la próxima semana. De acuerdo con el informe, la cirugía la realizaran especialistas del Hospital Universitario en esa misma institución.

Cabe señalar que El Bronco al estar en prisión y ser vinculado a proceso, comenzó a sentirse mal. Al ser revisado y tras los resultados de algunos estudios, el ex gobernador fue diagnosticado con una diveticulitis.

Esta enfermedad es más común después de los cuarenta años, los síntomas son el dolor abdominal, la fiebre, las náuseas y el cambio en los hábitos intestinales.

El tratamiento puede incluir reposo, una dieta líquida o baja en fibras, y antibióticos. Los casos más graves pueden requerir hospitalización y cirugía.

Ante tal situación, a Rodríguez Calderón le tendrán que extirpar una parte del intestino delgado.

Aunque no se ha establecido la fecha, la información señala que lo más probable es que la operación se realice el martes o miércoles en el Hospital Universitario.

Una vez que haya salido de la operación, el Bronco tendrá que guardar reposo absoluto para la recuperación. Para tal efecto, el ex mandatario tendrá que estar internado por lo menos una semana más en el Hospital.

La primera vez que Rodríguez Calderón tuvo que ser llevado al hospital fue el 9 de abril del año en curso, solo que en esa ocasión regreso al Centro de Readaptación.

Sin embargo, la enfermedad no se detuvo, los malestares continuaron y un Juez ordeno que trasladaran a l ex mandatario a un hospital privado, pero no fue así, desacataron una orden, y el Bronco terminó internado en el Hospital Universitario, en donde permanece.

De acuerdo con los abogados de la defensa del ex gobernador, su cliente si esta delicado de salud.

