Confirmada la victoria en la presidencia de Brasil de Luis Inácio Lula da Silva, el presidente Andrés Manuel López Obrador conversó telefónicamente para expresarle el regocijo por su triunfo que se fincó por el respaldo del pueblo. El próximo mandatario brasileño destacó que será un periodo de profundización en las relaciones entre Brasil y México, una oportunidad para que ambos países jueguen un rol fundamental en la integración de América Latina.

En este marco, López Obrador invitó a Lula a visitar México hacia finales de noviembre para participar en la cumbre de la Alianza del Pacífico (en la que participan Chile, Perú y Colombia, que tienen gobiernos de extracción izquierdista) y al cual también está invitado el presidente de Argentina, Alberto Fernández.

“Estuve con el presidente Alberto y él me comentó sobre este encuentro del Pacífico y yo le dije que ni Brasil ni Argentina forman parte del Pacífico. Y él me dijo que usted nos quería invitar, aun así. El único problema, presidente, es revisar mi agenda porque no sé qué sucederá aquí en Brasil”, respondió Lula quien aseveró que, hasta el momento, el presidente Jair Bolsonaro no ha admitido su derrota.

“Yo creo que el presidente Bolsonaro -comentó López Obrador – va a aceptar la realidad y que va a actuar de manera responsable porque no sólo fue un triunfo, una elección legal, legítima. Es de conocimiento, de aceptación de todo el mundo. Esperemos que él se pronuncie y de todas formas ya está muy clara la diferencia, el triunfo de la voluntad del pueblo de Brasil”.

Lula señaló que “voy a aguantar un poco, pero sería para mí un enorme gusto visitarlos porque su presidencia es un éxito extraordinario en México. Y su experiencia nos puede ayudar mucho. A que logremos hacer mejor de lo que hemos hecho ya una vez”.

En la charla telefónica que se prolongó por casi 11 minutos, López Obrador destacó que la victoria de Lula se fundamentó en el respaldo de “la gente humilde, la gente pobre. Vuelve a quedar de manifiesto que el pueblo es agradecido. Nunca se olvidaron de ti”.

El presidente electo de Brasil dijo que, en este nuevo intento de la integración latinoamericana, con los esfuerzos conjuntos de México y Brasil se logrará “cuidar de las personas que pasan hambre y crear empleos de calidad para el pueblo”.

Durante la conversación Lula destacó la experiencia mexicana de cercanía entre el pueblo y López Obrador, lo cual será importante para su gestión. “Lo único que no voy a hacer son las mañaneras” -desatando la carcajada de López Obrador – y sugiriendo que su contacto de entrevistas sería hacia la noche.

Ambos quedaron de conversar telefónicamente posteriormente, una vez que se conozca el desenlace postelectoral en Brasil y la postura de Bolsonaro respecto de su derrota.

LaJornada