Acapulco es el destino que eligen muchas celebridades para celebrar Año Nuevo frente al mar, para otros es un excelente lugar de trabajo debido a la afluencia que hay en esta temporada, tal es el caso de Javier Carranza El Costeño; sin embargo, su estadía en el puerto se convirtió en una pesadilla luego de una mala experiencia que vivió al tratar de desayunar en el restaurante de un popular hotel.

El Costeño se encuentra en Acapulco con motivo de su Show de medianoche que ofrece a lado de Edson Zúñiga Flores, conocido como El Norteño. Todo marchaba bien hasta que el pasado miércoles fue víctima de un acto de discriminación, así lo reveló en sus redes sociales.

A través de un video que compartió en su cuenta de Instagram, el comediante denunció haber sufrido discriminación en el Hotel Dreams Acapulco Resort, donde le negaron el servicio e le impidieron entrar al restaurante.

“Yo siempre había entrado a desayunar aquí a este hotel al Dreams que antes fue Hyatt Regency pero no nos dejaron entrar, hoy me negaron la entrada para el restaurante y que si no estoy hospedado aquí no puedo comer aquí”.

‘El Costeño’ denuncia actos de discriminación en hoteles

Aunque se mostró agradecido por la enorme cantidad de turistas que visitan su natal Acapulco en esta época del año, expresó su molestia por la forma en la que fue tratado en el lugar.

“Gracias por venir, el Dream está lleno, aún en pandemia nosotros nos echamos la mano. Estuvimos aquí, estuvimos ayudándonos y nos da mucho gusto que haya gente en Acapulco, lo triste es la actitud de algunos hoteleros o de algunos empleados porque ni siquiera es el hotel, no podemos generalizar”.

Y es que al Costeño no le permitieron consumir en el restaurante, pues le aseguraron que éste era solo para huéspedes, pero cuando intentó rentar un cuarto le indicaron que no había lugar.

“No nos dejaron entrar. Hemos sido objeto de discriminación (…) Esta señorita que desde allá abajo mandó la orden de que no me dejaran entrar a la isla del hotel, tuve que entrar caminando y aún así llegando acá, me persiguió, me siguió. Quiero entrar al buffet del Dream y aunque pague. Primero me dijo: ‘no hay almuerzo’, le dije: ‘sí hay almuerzo, mire’, ‘no hay bufet’, le dije: ‘sí hay bufet, ahí está’, (le contestó) ‘no, sólo es para nuestros huéspedes'”.

Finalmente, el comediante solicitó la intervención de la Procuraduría Federal del Consumidor y mandó un mensaje a sus seguidores.

“Profeco ahí te encargo. Paisanos, amigos propios, extraños estoy en el Dream… Les mando un abrazo, voy a ver si puedo ver al gerente y a ver si me pueden vender un bolillo”.