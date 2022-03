By

Liderazgos, integrantes de dirigencias municipales, ex aspirantes a un cargo de elección popular, así como simpatizantes como el líder estatal de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) en Hidalgo, renunciaron públicamente a las filas del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a través de conferencia de prensa este 28 de febrero.

Esto debido a que tanto la dirigencia nacional, como estatal, del sol azteca decidió celebrar nuevamente una coalición con el Partido Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI), lo cual generó descontento en las bases del PRD; motivando la renuncia de al menos 11 personas que ostentaron un cargo administrativo e incluso público del partido: consejera estatal, Dalia del Carmen Fernández Sánchez; aspirante a regidor, David Vázquez; consejera estatal, Lorena Gallardo Cruz; presidente del PRD en Zempoala, Angel Iván Olvera Torbellín; secretaria de asuntos electorales en Pachuca, Marcela Gallardo Cruz; consejero estatal, Héctor Hilario Manuel; Mireya Ángeles Ortega; presidente del sol azteca en Mineral de la Reforma, Iván Mera Curiel; ex candidato a la presidencia de Xochiatipan, Pedro Santiago Hernández; el dirigente de la UNTA, Manuel Canales Pérez.

La decisión, apuntó Héctor Hilario Manuel, no se tomó en torno a una candidatura o un personaje, sino derivó de las decisiones al interior del PRD de sumarse a esta coalición, ocultando todo a las bases y no tomando en cuenta sus opiniones, por lo cual no avalan ni respaldan esta decisión de competir unidos en la elección para renovar la gubernatura y se deslindan de la misma al separarse del partido.

Pese a esta renuncia de cada uno de estos liderazgos, añadió Ángel Iván Olvera Torbellín, no se puede estimar cuántos militantes o simpatizantes se sumarán a esta desbandada, pues no pretenden dar respaldo a un perfil o partido político en la próxima contienda en las urnas como grupo, sino que debe ser de manera personal.

“Cada quien sabrá el rumbo qué quiera tomar después de esta decisión, permanecimos en el pacto qué se firmó para la elección pasada por ser institucionales, pero restando a los principios del partido, por ello en esta ocasión nos deslindarnos porque no compartimos los intereses de esta coalición”, sentenció.

UNTA definirá respaldo a través de Consejo

Por su parte, el dirigente de la UNTA en Hidalgo, Manuel Canales Pérez, señaló que la renuncia es de carácter personal, por el “secuestro” del PRD por parte de su dirigencia estatal, por lo que cada integrante de la organización deberá decidir si permanece o renuncia igualmente al respaldo a esta coalición.

Finalmente, aseguró que será a través de su Consejo Nacional y Estatal, que definan la participación política en la próxima elección para renovar la gubernatura, “somos una agrupación progresista y de principio de la izquierda, tenemos a muchos integrantes que participamos para fundar diferentes partidos políticos que ahora tienen gobiernos en diversos estados de la República, por ello decidiremos nuestra participación por esta vía”.

Milenio