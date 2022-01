Al menos 26 personas murieron y cientos de viviendas quedaron destruidas este lunes por un sismo en el oeste de Afganistán, dijeron autoridades locales.

El temblor de magnitud 5.3 ocurrió en la provincia occidental de Badghis, en la frontera con Turkmenistán, y redujo a escombros las casas de ladrillo, según fotos compartidas por las autoridades locales.

Cinco mujeres y cuatro niños se encuentran entre las 26 personas muertas en el sismo”, confirmó el portavoz de la provincie, Baz Mohammad Sarwary.

Las autoridades advirtieron que el número de víctimas podría aumentar.

Fuertes lluvias también se registraban en el área.

El mulá Janan Saeqe, jefe del Centro de Operaciones de Emergencia del Gobierno liderado por los talibanes, confirmó el número de muertos y dijo que más de 700 casas habían resultado dañadas.

Sanullah Sabit, director de la unidad de enfermería del principal hospital de la capital de Badghis, dijo que el personal recibió cinco pacientes heridos durante el sismo, la mayoría con fracturas graves.

El sismo tuvo una profundidad de 30 kilómetros, según el Centro Sismológico Europeo-Mediterráneo.

Video: Footage of today's earthquake in Qadis district of #Badghis province that killed at least 26 people, including five women, and destroyed dozens of homes, according to locals. #Afghanistan #PaykMedia pic.twitter.com/s2KHzrSLMK

— Payk Media – Revealing the Truth (@PaykMedia) January 17, 2022