By

Luego de una denuncia ciudadana, la Dirección de Protección Civil realizó una revisión minuciosa al estacionamiento del Centro Comercial las Misiones, detectando varias irregularidades, por lo que se procedio a suspender las plumas del lugar.

El director de la dependencia, Roberto Briones Mota ,indicó que se trata de una suspensión de cinco días para que la administración del centro comercial tenga la oportunidad de demostrar que si cuenta con los requisitos necesarios para su operación.

Indicó que luego de la revisión se detectó que no se cuenta con las dimensiones necesarias en los ingresos al estacionamiento, pues es visible que en las existentes no cabe un camión de bomberos, en caso de una emergencia, además no se tienen señalamientos de salidas de emergencias y ello podrá ocasionar mayores problemas.

Dijo que, en caso de no cumplir dentro de los cinco días, el plazo de suspensión se podría prolongar e incluso llegar a la clausura del lugar.

Además, al momento de solicitarles, por ejemplo, las licencias de uso de suelo, el plan de contingencia, documentos que no fueron presentados y no los tuvieron a la mano, por ello se procedió a la suspensión de las plumas y con ello el cobro del uso del estacionamiento.

El funcionario aclaro que estas acciones son dirigidas a la empresa Fibra Shop, la cual sustenta como propietarios del estacionamiento, y la cual se le otorgó el plazo de cinco días para que presente los documentos señalados.