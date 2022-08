By

La jueza de Control, Martha Silvia Leal García, suspendió la audiencia intermedia del ex gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, celebrada la mañana de este jueves, luego de que la defensa legal de ‘El Bronco’ presentara un trámite de amparo contra el auto de vinculación por el presunto abuso de autoridad en la requisa a la Ecovía.

Fuentes allegadas al caso confirmaron a la plataforma Milenio-Multimedios que la audiencia inició poco después de las 9:00 y concluyó al filo de las 13:00, y en ella la jueza admitió las pruebas de 12 testigos y 29 documentos por parte de la Fiscalía Anticorrupción, en su intento de avanzar contra dicha vinculación a proceso.

“A las 9 de la mañana se celebró una audiencia que se llama intermedia, el objeto de la audiencia intermedia es que las partes ofrezcan pruebas y el juez califique si se admiten o no se admiten las mismas, por ejemplo, la Fiscalía ofrece pruebas, la defensa las debate y así a la inversa, así junto con los terceros interesados.

“Se termina la audiencia, pero se suspende el procedimiento derivado de que Jaime tiene promovido un amparo y no va a continuar el proceso aquí en los juzgados hasta que no se resuelva el amparo, entonces está suspendido el procedimiento dentro de los juzgados del fuero común, y la jueza, como consecuencia, no se pronunció para el efecto del desarrollo de las demás etapas procesales”, dijo el informante.

Previo a iniciar la audiencia, refirió la fuente, los abogados de Jaime pidieron el sobreseimiento del caso al alegar que esta acción ya estaba prescrita, sin embargo, la jueza desechó dicha petición.

“Antes de iniciar la audiencia los abogados de Jaime piden un sobreseimiento de la causa al alegar que estaba prescrita la acción, entonces la juez de previo especial pronunciamiento les dice que no es el momento, que eso ya se resolvió, que es motivo de amparo, y le desechó la prescripción que estaban solicitando”, señaló.

Ya en el desahogo de las pruebas, precisó, se ofrecieron y admitieron por parte de la Fiscalía 12 testigos, entre los que figuran elementos de la Policía Ministerial y personal de la Ecovía que intervino en la requisa, así como 29 documentales públicas y privadas, entre los que resaltan oficios, certificaciones, entre otros.

“La juez remite los 12 testigos, y de las 29 (documentales) desecha una, pero la complementa con una testimonial, básicamente remitieron todas las pruebas presentadas por el Ministerio Público”, añadió.

Refirió que la defensa de ‘El Bronco’ ofreció unas pruebas de videograbación donde el gobernador Samuel García dice que están trabajando en el transporte y que van a traer más camiones, dicha acción, consideraron, forma parte de las irregularidades que le acusan al exmandatario, sin embargo, las pruebas fueron desechadas por la jueza.

De igual forma, los transportistas, como terceros interesados, también presentaron tres elementos de prueba que consistían en justificar el daño patrimonial del que fueron objeto con la requisa, pero también fueron desechados por la jueza.

La fuente concluyó que el proceso de la vinculación quedará detenido hasta que un juez de distrito no resuelva el otorgamiento o no de un amparo por parte de Jaime Rodríguez, que se encuentra en trámite.

Milenio