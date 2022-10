By

Gil Loya descuida seguridad por promover “torre triquiñuela”

Lentos y tibios los del SNTE 42

Aprobada la militarización hasta el 2028

Deja directora de Educación sillas vacías en aniversario de entrega de El Chamizal

Primero desde la tribuna de la presidencia municipal de Chihuahua, luego en la campaña política 2021 y ahora desde el gobierno del estado se quejan tanto del paralizado y simulado gobierno del corralato que ahora después de 13 meses de gobierno marucampista ha caído en lo mismo.

Mucho ruido y pocas nueces se la han pasado dando a conocer narrativas con puros pretextos y tratando de adelantar el futuro, pero lo positivamente cierto es que hay poco o nada tangible.

Y como ejemplos hay muchos, ahí está la “torre triquiñuela” en la opacidad y con una obra que no logra iniciar; esta también el BRT 1 y 2 y la subtroncal que nomás no cristalizan, en el caso de la 1 anda trabajando con unidades escolares de los noventa y la BRT 2 no logran ni siquiera terminar la obra.

Eso sí traen una intensa propaganda haciendo creer que ya están funcionando las dos rutas troncales, lo que se convierte en una burda simulación.

También están las obras viales-pasos deprimidos y elevados, pluviales- mal hechas e incompletas que dejó Corral que todavía no es hora de que logran terminarlas y la mayoría no las ha podido recibir la autoridad municipal.

En fin, a propósito de obras teatrales costosas el gobierno del estado ya lleva uno de seis actos que en este caso ha tenido una duración de 13 meses, ya nomás les faltan 5 actos teatrales.

***

El secretario de Seguridad Pública y Protección Estatal Gilberto Loya se esta especializando en narrativas futuristas ya que entre platicas y foros ni hay semana que no realice dos o tres.

El jefe policiaco viene hablando de los 20 pisos de la “torre triquiñuela” y de las tecnologías que utilizará la plataforma Centinela y que, según él, la anda vendiendo en sus monólogos como una estrategia de primer mundo 2.0

Se atreve a soñar que se reducirán de 10 a 1 la proporción de muertes violentas que actualmente se tienen en la ciudad.

Lo que no se explican los ciudadanos y, para beneficio de los delincuentes, a que hora estará atendiendo su obligación legal de brindar seguridad y protección a todos los chihuahuenses.

Salvo que Loya haya encontrado la fórmula de que sus días sean de 48 horas.

***

La ya no tan nueva dirigencia de la sección 42 de los maestros del SNTE a decir de la base magisterial se ven lentos y tibios ya que no logran articular una protesta frente al gobierno del estado para exigir se mejoren los servicios médicos de Pensiones Civiles del Estado, que a decir de los derechohabientes ya está peor que el invisible INSABI.

No es posible dicen los sindicalizados que el nefasto Ever Avitia sí haya podido tomar las instalaciones del Pueblito Mexicano durante varios días como medida de presión y el nuevo dirigente, Manuel Quiroz, no da pie con bola.

Por lo que dicen los teachers que “estábamos mejor cuando estábamos peor”.

El tan esperado cambio con la llegada del profesor Quiroz ha quedado sólo en un mito, por lo que ahora dicen algunos maestros que tendrán que protestar frente a las instalaciones… pero del Sindicato.

Para que dejen el confort de sus oficinas y salgan los dirigentes a encabezar una auténtica lucha o que estarán esperando ¿protestar ya cuando los afilien al IMSS? Como el caso de los Cecitech.

***

Antier se sumaron cuatro Congresos locales, incluyendo el estado priísta de México, a la aprobación constitucional de prolongar la estancia de las fuerzas militares para realizar funciones de seguridad pública hasta el 2028.

Y el estado de Chihuahua y la gobernadora Maru Campos incluyendo al Congreso del estado se quedó como el perro de las dos tortas o lo que es lo mismo por querer abarcar mucho apretaron muy poquito.

Al final de cuentas ni quedaron bien con la dirigencia nacional de Marko Cortés, ni tampoco se sumaron a aprobar dicha estancia; por lo que la aprobación o la negación que voten dentro de una semana o quince días se convertirá totalmente en intrascendental e incluso innecesaria.

***

A la que le salió mal las cuentas fue a la directora de Educación del Municipio, Martha Aracely González durante la ceremonia de aniversario de la entrega física de El Chamizal.

Esto luego que le sobraron muchas sillas que no lograron llenar, por lo que los muchachos estaban en pleno evento levantando las sillas para guardarlas, pero era tanto el ruido que prefirieron dejar las demás en el lugar.

Seguramente se le olvidó a la titular de la dependencia municipal que ayer no tuvieron clases los alumnos de nivel básico, que por lógica, no pudieron acudir a El Chamizal para presencia el evento, si es que extendieron la invitación a los directivos de algunos planteles educativos como cada año se hace.

Fue casi la mitad de las sillas que estaban vacías, las demás fueron ocupadas por funcionarios municipales, regidores y algunos invitados de honor que estuvieron al frente del evento que inició a las 9:00 de la mañana