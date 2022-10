En veremos conclusión de hospital del IMSS

Sigue el ruidito en la UACJ, ven bien a Flor Rocío

Sólo por no dejar, hoy audiencia del BRT

Después de cuatro años de que el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió a los juarenses concluir el proyecto de la construcción de lo que en un principio fue el hospital de Especialidades abandonado y que ahora será el nuevo hospital del IMSS, este jueves viene el director general Zoé Robledo Aburto a dar el banderazo de arranque de las obras.

El exgobernador César Duarte sólo engañó a los juarenses con darle a los fronterizos hospitales dignos de Especialidades y de Oncología, inició las obras e hizo todo el show de inaugurar unos cascarones, nunca los terminó.

Luego llegó el gober paseño Javier Corral y tampoco pudo terminarlos en cinco años, pese a que prometió en campaña que los terminaría; ya en el gobierno se volvió puros pretextos que no había dinero, que Peña Nieto y López Obrador no lo ayudaban, en fin, no pudo.

Ahora la gobernadora Maru Campos, como Pilato, tomó agua y se lavó las manos delante de los juarenses para pasarle el paquetón de concluir ese hospital al gobierno federal que a través del Seguro Social agarró el compromiso y ahora construirán, Según los voceros del Bienestar, un hospital de primer nivel del IMSS.

Durante sus visitas a Chihuahua y a Ciudad Juárez Andrés Manuel López Obrador, como candidato y ya como presidente, se comprometió ante los juarenses concluir el hospital, se tardó para iniciar y que termine todavía esta por verse pues solo le quedan escasos 23 meses a su gobierno.

Ojalá que, durante la visita de Zoé Robledo a Juárez para arrancar las obras, dé a conocer el proyecto ejecutivo de la construcción del hospital, y algo muy importante, que deje claro qué nivel de atención dará el nosocomio.

En el boletín informativo que enviaron ayer de Comunicación Bienestar dicen que se tratará de un “hospital de primer nivel”, es decir donde se atiende principalmente mediante servicios ambulatorios.

Sin embargo, Ciudad Juárez necesita un hospital de tercer nivel, donde se atiendan las enfermedades de mayor complejidad, hace falta aquí una unidad que cuente con todos los equipos necesarios e instalaciones especializadas para brindar servicios de salud.

Se ha adelantado que será un hospital que contará con 260 camas y la obra civil tendrá una inversión de mil 600 millones de pesos; otros mil millones para equipar con tecnología médica de última generación y; al menos, mil millones de pesos anuales para su operación.

Por los tiempos, los juarenses esperan que verdaderamente el gobierno termine la obra y el IMSS ponga en servicio el hospital que bien le vendría a la comunidad. Pero como luego dicen por los tiempos se sacan las vísperas y ahí está la refinería de Dos Bocas que no refina, el Tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles y otras obras del gobierno federal que han dejado mucho que desear, no vaya a correr este proyecto la misma suerte.

******

Aunque todavía faltan dos años para la sucesión de la rectoría en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), la idea de que sea una mujer quien dirija a la máxima casa de estudios en el periodo 2024-2030 ha sido bien aceptada por la comunidad universitaria.

Hasta ahora la que ha levantado la mano es la doctora Flor Rocío Ramírez Martínez, directora general de Extensión y Servicios Estudiantiles, para aspirar a suceder a Juan Ignacio Camargo Nassar actual rector, cuyo periodo concluye por allá en octubre de 2024.

Tras las intenciones de Ramírez Martínez varios que estaban agazapados para decantarse por sus favoritos, ya saltó el maestro Hernán de Monserrat Herrera Sías, quien ha dicho públicamente que no le desagrada la idea de que sea una mujer la que ocupe la rectoría.

No se diga a un gran sector de las mujeres que conforman la estructura administrativa, docentes y de investigación y por supuesto directoras de institutos que estarán dispuestas a apoyar a la profesora investigadora Flor Rocío.

Destaca el apoyo de la maestra Dora María Aguilar Saldívar, directora general de Desarrollo Académico e Innovación Educativa, quien también ha manifestado su apoyo abiertamente al proyecto de la doctora Ramírez.

Vaya, hasta Alejandro Jiménez quien se separó de la uni para hacerse cargo de la Dirección de Gobernación Zona Norte en Ciudad Juárez ha comentado en redes sociales su apoyo a la doctora Ramírez.

Mientras van surgiendo los suspirantes a la rectoría, los grupos al interior de los institutos van acomodando las calabazas en la carreta para enfilarse a la carrera por la sucesión que ya está casi a la vuelta de la esquina. Es el caso de un grupo de unos 20 economistas que hace unos días se reunieron para abordar específicamente el tema del proceso de elección del nuevo consejo y rector.

******

Sólo para no dejar de cumplir la Ley Estatal de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua, este jueves por la tarde, el secre general de gobierno César Jáuregui atenderá la audiencia pública en donde ciudadanos lo cuestionarán sobre el masticado tema del sistema de transporte BRT.

Acompañarán a Jáuregui el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Carlos Aguilar García y el secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Gabriel Valdez, para apoyar en las respuestas a las preguntas de chaleco que tendrán que contestar.

La audiencia pública esta programada para las 6:00 de la tarde en la explanada de la unidad administrativa de Gobierno del Estado antes Pueblito Mexicano.

Activistas sociales de Plan Estratégico de Juárez, de la Red de Vecinos, de Peatones Heroicos y de la Fundación Integra ya preparan el arco y afilan las flechas, para disparar a los funcionarios públicos que tienen el gran reto de ofrecer un transporte digno.

De entrada, con este ejercicio se ganará que la ciudadanía se involucre y participe en la toma de decisiones públicas, como en el tema de las obras, y exijan a los gobiernos información, transparencia, respuestas y cumplimiento de los compromisos como es el caso del Juárez Bus en sus troncales 1 y 2 que ya lleva algunos años y nomás no funciona eficientemente.