Una polémica porra coreada por la barra de animación del Club Santos Laguna “La Komún” fue captada en video la noche del domingo 3 de julio durante el partido de los laguneros contra Rayados del Monterrey durante la jornada 1 del torneo Clausura 2022.

La porra consistió en una burla directa hacia la ciudad en Nuevo León por la sequía y la subsiguiente escasez de agua.

Acompañados de la tradicional batucada, con bandera y uniformes, escuchamos en el video a un grupo de miembros de “La Komún” cantar la porra en tono de burla.

“Po ro po po, po ro po po, tenemos agua y ustedes no”, decía su canción.

En el video incluso se aprecia a un aficionado del Club de Futbol Monterrey voltear sorprendido al escuchar bien lo que decía la porra y luego sonreír en el acto.

No se registraron posteriores conflictos, salvo una usuaria de Twitter que informó que aparentemente tuvo que ser retirada de la zona ante el temor porque los ánimos se calentaran

“La barra pagada de Santos ya no supo cómo alentar y empezó a cantar: ‘tenemos agua y ustedes no’. Alch sí me dio miedo porque estaba a un lado y nos tuvieron que sacar los municipales”, comentó la joven de nombre Paola ‘M’.

Las reacciones fueron diversas, pero algunas de ellas comentaron lo ofensiva que resultaba la burla contra un problema que mantiene en vilo a miles de ciudadanos por la espera de que se normalice el suministro del vital líquido.

“Esa psuedoafición no me representa por lo menos a mí. Ahora no quiero ser sensible ante tal “broma”, pero tengo conocidos y amigos en Monterrey que no la están pasando nada bien. Ni hablar mejor como aficionado seguiré apoyando al equipo.”, comento en Twitter un joven indignado.

Por otro lado, hubo quienes justificaron la canción aludiendo a que así son los partidos de futbol, las porras de apoyo y mofa que en la pasión del deporte se vitorean.

“No le veo para nada la ofensa. Tuneros, tierrón de rancho y muchas cosas que se han dicho.

Aparte es verdad, tenemos agua y ustedes no”, comentó un aficionado del Santos.

"Po ro po po tenemos agua y ustedes no" fue el cántico d la barra d aficionados que se escuchó en el partido entre @ClubSantos y los @Rayados en 1era fecha d Apertura 2022 d la Liga MX, en referencia a la falta d agua en #NL @MtyFollow @AsiEsMonterrey @LoQuePasaEnNL @Soloenmty_ pic.twitter.com/MacBoeVZgs — Informativo365 (@Informativo3651) July 4, 2022

QuintoPoder