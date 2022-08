By

Hoy todos a las aulas y a lidiar con las carencias

Gran cierre semana cultural de Juan Gabriel

El desprecio de Mireya Porras por algunos priístas

Más bolas se les hace el engrudo con PASA

Un informe tipo Goebbels rendirá AMLO

Es una lástima el papelón que anda jugando la titular de SIDE, Manque Granados, en el juego de las inversiones extranjeras que se esperaría que lleguen al estado.

Y es que ha sido muy evidente la mano tibia que muestra la secretaria “fifí” del edificio del Quijote, al momento de salir a defender la estabilidad laboral que, dicho sea de paso, es una de las 3 más grandes ventajas que tiene la entidad para traer inversiones únicas que impulsen la generación de empleo y la derrama económica.

Resulta ser que anda un movimiento de bajo perfil en la capital del estado queriendo mover cenizas sindicales, recicladas de la CTM, pero de nombrecito charro para que no se note la “Escuelita de Doroteo” y hasta inventan que en las maquilas no dejan que haya movimiento sindical, como si los sindicatos de verdad ayudaran en algo a los trabajadores y no se hicieran millonarios con eso.

Ese movimiento charro PRIranosaurio lo trae el duartista Pancho Salcido, que hasta manda tomar fotomontajes con comida sacada de la basura y se las atribuye a la empresa TRW, nomás porque no lo pelan los trabajadores cuando les ofrece “defenderlos” de los malvados industriales, que les traen empleos de más de 20 mil pesos al mes.

Aquí el detalle de Manque Granados, es que no ha querido ponerle un “estate quieto” al ex director de Turismo con César Duarte, como si tuviera más compromiso con Pancho Salcido y sus conectes en Palacio -dicen los que lo promueven-, cuando en realidad ya no significa fuerza en las bases, más que con algunos reporteros chihuahuitas, neófitos del tema industrial.

Si acaso Manque les tiene miedo a los sindicatos patito, debería percatarse de que es más peligroso que ya no quieran invertir los grandes corporativos en Chihuahua y Juárez y a ver si así ya se pone a resolver las piedritas en el camino, de los pocos exitosos, que tiene la Gober Maru Campos.

¿O que no se ha dado cuenta que Panchito Salcido de Zapata, en verdad es enemigo del proyecto de la Gobernadora?

***

Este lunes regresará a clases todo el alumnado y profesorado de la educación básica, prescolar primaria y secundaria.

El regreso a clases se da dentro del marco de la reforma educativa cuatroteísta que, según dicen los que saben, tiene una alta carga de contenido ideológico y carece de muchos elementos científicos y tecnológicos para impulsar el proceso de enseñanza aprendizaje y fomentar los nuevos saberes ante los nuevos retos de la sociedad mexicana en este siglo.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) en cuatro años ya lleva un secretario y dos secretarias a los cuales sólo se les conoce su perfil político partidista, pero tratándose de la educación no acumulan experiencia.

Y a propósito del cuarto informe de gobierno habrá que ver que dice el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador en cuanto a este rubro de primerísima importancia.

Ya en aspectos materiales nos habremos de enterar en esta frontera, cuántas escuelas fueron saqueadas y vandalizadas por los delincuentes y cuántas otras seguirán acumulando necesidades de equipo mobiliario y consumibles.

Por un lado, dicen en el gobierno del estado que a nadie se le debe de negar el acceso a la educación por falta de pagos de inscripción, y, por otro lado, tanto el gobierno federal como el estatal se desatienden de proveer lo más elemental para el mediano funcionamiento de las escuelas de educación básica.

Mención especial merece los grupos que a partir del lunes por cuestiones burocráticas no contarán con profesores frente a grupo y directivos o personal de apoyo en las zonas escolares.

***

La semana cultural en homenaje al aniversario luctuoso número 6 de Juan Gabriel fue todo un excito, al cerrar la noche del domingo con el concierto de la máxima exponente de la música ranchera,e Aida Cuevas en el exterior de la casa del divo de Juárez.

Sin duda que los organizadores del evento que por cierto, participaron varias dependencias del municipio, pero el crédito se lo lleva la regidora Karla Escalante quien estuvo siempre al frente de la batalla, informando cada detalla al presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar.

Desde el desfile de carros alegóricos, callejoneada, carrera de la amistad, eventos artísticos, misa en San Lorenzo y para cerrar con broche de oro se presentó Aida Cuevas.

La gente estuvo de plácemes con el programa de la semana para homenajear al divo de Juárez en este festival de Juangabrielísimo ante la presencia de cientos de fans del cantautor juarense, quienes interpretaron todas sus canciones.

El recibimiento que le dieron a la cantante Aida Cuevas en el aeropuerto de Juárez fue espectacular, ya que hubo mariachi para interpretar las canciones de Juan Gabriel, pero para sorpresa de los que estaban en el lugar, Aida Cuevas tomó el micrófono para interpretar algunas canciones del cantautor juarense.

No tenemos duda que el próximo año será mucho mejor este evento para el deleite de los fronterizos, que rebasó fronteras este festival masivo que duró toda una semana.

***

Vaya, los nuevos directivos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) están haciendo efectivo la bravata de que no son necesarios todos aquellos miembros de ese instituto político que en los tiempos de vacas gordas tuvieron cargos de elección popular y administrativos.

Dicen fuentes cercanas al círculo cerrado de la nueva dirigente Mireya Porras que desde el primer día desde que tomó posesión a través de un dedazo flamígero, espetó que no eran necesarios todos esos activos del partido que habían tenido cargos desde presidente municipal, diputados, síndicos, regidores y funcionarios en la administración pública federal, estatal y municipal.

Porras lo ha venido repitiendo en reuniones cerradas que, por cierto, han sido muy pocas, y hasta en un medio de comunicación local que le prestó sus micrófonos para hacer eco de sus dichos.

Dice la presidenta del PRI que está generando una nueva horneada de priístas todo terreno que trabajarán a su lado 24/365; y asegura que para nada necesita a todos esos personajes que les sacaron jugo a sus puestos alcanzados gracias al partido.

Según dijo, esos “vividores” sólo se acercan en tiempos de elecciones a ver que agarran.

En los corrillos del PRI se comenta que a Mireya se le olvida que en épocas de debacle política ningún voto sobra, y con estas actitudes megapatrimonialistas se siente como una superheroína que solo ella y su círculo cerrado están predestinados para rescatar al PRI.

Muchos se fueron por donde llegaron a buscar otros derroteros políticos en otros proyectos fuera del tricolor y seguramente lo seguirán haciendo.

Lo que aún no se explican algunos priístas, es como Alejandro Domínguez, líder estatal del partido, permite este tipo de ejercicios antipolíticos en Ciudad Juárez que representa el 46 por ciento del electorado en el estado de Chihuahua.

En Cañonazos seguiremos pendientes de estos desplantes de los nuevos inquilinos del Comité Municipal del tricolor.

***

No conformes con que la empresa PASA fue tolerada durante el quinquenio del Cabadato, ya que ahí empezaron sus grandes deficiencias, pero fueron tolerados de forma supina por el hoy diputado plurinominal de Morena Armando Cabada.

Durante estos últimos 10 meses las fallas de la empresa siguen siendo el cuento de nunca acabar, y, por si fuera poco, es evidente que no traen ningún tipo de supervisión ni por parte de la Dirección de Limpia dependiente de la Dirección de Servicios Públicos y mucho menos de la empresa.

Los empleados se molestan cuando en alguna casa habitación no les dan propina, y ante tal falta de supervisión estos trabajadores dejan restos de residuos tirados en las banquetas o calles, hay tambos que los dejan boletados o a media calle, por lo que la ineficiencia de PASA su supervisión de sus empleados es deplorable.

Debemos aclarar que no son todos, pero sí es una constante que se repite en diferentes rutas de la ciudad todos los días.

A los colaboradores de esa empresa se les olvida que a finales del próximo año quedarán cesantes en la misma, y que con esos antecedentes difícilmente los va a contratar la nueva o nuevas empresas que ganen la licitación. De PASA lo único que quieren saber los juarenses es cuando se van de Ciudad Juárez.

Veremos si los regidores, Ernesto Guevara y Gibrán Solís de Servicios Públicos Municipales se ponen pilas nuevas o simplemente siguen permitiendo que la empresa les siga jugando el dedo en la boca; muchos juarenses mal pensados se preguntan ¿será de gratis?

***

Nada menos que para informar 48 meses de gobierno de 71 que durará su mandato, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, hará de su cuarto informe todo un evento de parafernalia, sobre todo con los spots previos que ya empezaron a circular desde la semana pasada en medios de comunicación y redes sociales.

Serán 13 diferentes tipos de anuncios protagonistas y nada más en medios se replicarán 21 mil veces. La frase principal o eje rector del informe con el que inicia cada spot es el repetitivo eslogan: “no somos iguales”.

Lo cierto es que este informe servirá de marco para sus tres grandes obras obsesiones que son: la refinería Dos Bocas que hasta hoy no refina ni un litro de petróleo; el aeropuerto Felipe Ángeles que solamente tiene 12 vuelos nacionales al día y un espectáculo de lucha libre; el Tren Maya que ha polarizado a la opinión de grupos ambientalistas y de arqueólogos que acusan al gobierno federal de depredador de grandes extensiones de selvas, manglares, cenotes, cavernas, flora y fauna.

Esta obra del Tren Maya nos costará a todos los mexicanos alrededor de 134 mil 600 millones de pesos (6 mil 730 millones de dólares) más el IVA correspondiente de 21 mil 400 millones de pesos (1,070 millones de dólares), lo que equivale a 156 mil millones de pesos (7 mil 800 millones de dólares)”, y solo impulsará un turismo inminentemente regional.

Pero basta echar un vistazo por ejemplo a los tramos de las carreteras de jurisdicción federal para ver el grado de abandono a que son sometidos por el gobierno federal.

Poco esperan los mexicanos de este cuarto informe de gobierno. Lo único seguro es que ya llegaron casi al 70 por ciento del periodo de su mandato.