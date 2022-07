By

El secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández ofreció todo el apoyo del Gobierno de México que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador al Presidente Municipal Cruz Pérez Cuéllar para consolidar la Transformación de Ciudad Juárez.

En el marco de la conferencia Municipios y Política Interior de la 4T impartida en Cibeles durante su gira de trabajo, el secretario fue acompañado por el alcalde quien en conjunto con el titular de Segob, realizó también anuncios de inversiones y programas a iniciar a corto plazo en la frontera con apoyo federal.

Entre las acciones a corto plazo se encuentran el arranque de las obras del Hospital de Especialidades, un Centro de Atención a la Mujer, y el reforzamiento del programa de rescate de vialidades con recursos del programa de regularización que recibirá 2 pesos más por cada peso que recabe, además de una lotería municipal para recaudar fondos para atender escuelas públicas.

Ante las y los asistentes, el secretario de Gobernación enfatizó la deuda histórica que se tiene con Ciudad Juárez y que con la 4T comienza a atenderse.

“Hay heridas que no van a cerrar hasta que hagamos hasta lo imposible de remediar tanto mal a esta ciudad. Allá aquellos que olvide cuánta sangre inocente fue derramada aquí en Ciudad Juárez y quiénes tenemos una responsabilidad no debemos olvidar”, agregó.

Entre las acciones que se inician está abrir una casa para atender la violencia contra la mujer en la calle Ignacio de la Peña y el rescate de la Plaza Cervantina para enfocarla a programa culturales infantiles para niñas y niños.

“Se solucionó el problema de tenencía de la tierra del Hospital de Especialidades y aunque la gobernadora no quiera firmar el convenio, habrá servicio para todos. Antes del 15 de septiembre daremos el banderazo”, refirió.

Señaló que el Presidente Andrés Manuel López Obrador le pidió informar que se alcanzaron 100 millones de pesos adicionales para Obra Pública, a través de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes para construir Un red de interconexión de red estatal y federa y se adicionará a los recursos de regularización, por cada peso que aporte el programa, 2 pesos más del Gobierno Federal.

En el acto, en el que estuvieron presentes también diputados y diputadas federales, Cruz Pérez Cuéllar agradeció la visita y destacó la respuesta federal a las gestiones que realizadas para beneficio de las y los juarenses.

“Estoy contento porque el secretario de Gobernación Adán Augusto ha sido un gran aliado de ciudad Juárez, desde luego que el Presidente Andrés Manuel López Obrador”, indicó.

Señaló que nunca antes se había tenido un apoyo a este municipio como el que se tiene ahora con pensiones para adultos mayores, becas a estudiantes, a mujeres, a las y los trabajadores así como a miles de familias.

El alcalde destacó que con apoyo del Gobierno de México Ciudad Juárez cuenta con la gasolina más barata del país, así como impuestos más bajos y un salario mínimo al doble que en el resto del país y se tiene el apoyo de la Guardia Nacional para atender la inseguridad.

A estos apoyos se suma el programa de regularización de vehículos chuecos al que recientemente se le adicionaron 10 carriles en El Punto para agilizar los trámites.

“También fuimos a gestionar con el señor secretario la posibilidad de hacer un sorteo para apoyar la escuelas públicas que se hará el 16 de septiembre y el 8 de diciembre con motivo del aniversario de la fundación de Ciudad Juárez”, agregó.

Pérez Cuellar señaló que el secretario de Gobernación confirmó hoy el inicio de las obras del Hospital de Especialidades del Seguro Social para beneficio de todos y todas con una inversión de 37 millones de pesos, por lo cual agradeció esta acción.

“Quiero aprovechar está oportunidad para agradecerle al secretario todo el apoyo que nos ha brindado”, agregó.

Pérez Cuéllar ofreció al titular de la Segob éxito y dar la batalla par que siga la Cuarta Transformación de la vida pública de México.

“Transformar el país no es una tarea sencilla pero Andrés Manuel López Obrador ha sentando las bases para que está transformación siga y a Juárez nunca se le había tratado como ahora. En Juárez estamos listos para dar la batalla, vamos a defender este batió y que retumbe hasta Tabasco que aquí somos de la 4T”, puntualizó.

En el acto la diputada Andrea Chávez Treviño, organizadora del evento, destacó lo que representa Ciudad Juárez para la 4T y precio apoyar para dar continuidad a la Transformación.

En el presidium el presidente Municipal Cruz Pérez Cuéllar y su esposa la presidenta del DIF municipal Rubí Enríquez, las y los diputados federales Jesús Roberto Briones, Susana Prieto, Andrea Chávez, Daniel Murguía Lardizábal; así como Amairani Dosangela Peña y el legislador Mario Rafael Yermo.