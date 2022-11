Una tormenta de nieve de 2 metros cubrió el oeste del estado de Nueva York y llevó a las autoridades locales a restringir aún más los viajes por carretera y obligó a las aerolíneas a cancelar vuelos en el área de Buffalo, justo antes de la ajetreada semana de vacaciones de Acción de Gracias.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, llamó a la Guardia Nacional y desplegó alrededor de 70 miembros para ayudar con la remoción de nieve en las partes más afectadas del condado de Erie.

Las tormentas comenzaron a soplar desde el lago Erie y el lago Ontario el jueves para producir la primera gran tormenta de nieve de la temporada en la región, más de un mes antes del comienzo del invierno.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, las condiciones podrían persistir hasta el lunes por la mañana.

Casi un metro de nieve había caído en el Aeropuerto Internacional Buffalo Niagara, donde se cancelaron muchos vuelos este sábado.

“Esta ha sido una tormenta muy impredecible con bandas de nieve moviéndose de un lado a otro, de norte a sur”, expresó a CNN el alcalde de Buffalo, Byron Brown. “La nieve ha caído muy rápido, muy húmeda, muy pesada”.

Buffalo vio nevadas récord diarias de más de medio metro superando el récord de un día de casi 20 centímetros registrado en 2014, dijo el sábado el Servicio Meteorológico Nacional.

El viernes se reportaron al menos dos muertes. El ejecutivo del condado de Erie, Mark Poloncarz, dijo en un tuit que dos residentes fallecieron por aparentes ataques cardíacos mientras quitaban la nieve.

Los funcionarios del condado advirtieron a las personas que se mantuvieran fuera de las carreteras para mantenerse alejados de los equipos de remoción de nieve.

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos pronostica que la nieve con efecto lago arrojará hasta 14 pulgadas en los condados de Chautaqua y Cattaraugus desde el sábado por la noche hasta el domingo. Se pronostica que las bandas de nieve traerán hasta 2 pies de nieve en los condados de Oswego y Lewis a partir del domingo por la mañana.

Después de un cambio hacia el norte que afectará al condado de Niagara, el área de Buffalo debería prepararse para más nevadas el sábado por la noche, según el comisionado del Departamento de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia del condado de Erie, Daniel Neaverth.

“Eventualmente va a volver a descender por el condado, barriendo todo el camino”, dijo.

Almost 6 feet of snow in Buffalo, New York. 🎿 pic.twitter.com/qIFPqLmvH2

— Virgo’s Most Handsome (@gntlmnking) November 19, 2022