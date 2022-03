By

Durante años, el Clúster Minero de Chihuahua, CLUMIN, ha trabajado de la mano con 16 municipios que cuentan con minas asociadas a este organismo; logrando así, impulsar el desarrollo económico de muchas regiones alejadas en el estado.

Aldama, Aquiles Serdán, Batopilas, Ciudad Juárez, Cusihuiriachi, Guazapares, Parral, San Francisco del Oro, Satevó, Saucillo, Urique, Chinipas, Guadalupe y Calvo, Madera, Ocampo y Santa Bárbara son los sitios en donde se realiza esta actividad la cual representa el 11.5 por ciento de la extracción a nivel nacional.

“Sin duda, la minería es un pilar fundamental, no sólo para lo que es el peso económico que tiene la industria y la producción que tiene a nivel nacional sino también para el desarrollo de muchas zonas aledañas en donde se emplea a la gente y se les da la oportunidad de tener un trabajo y no sólo eso si no una mejor calidad de vida”, dijo Pablo Méndez Alvídrez, presidente del Clúster.

De los municipios mencionados anteriormente, los cinco últimos, representan el 9.45 de la participación a nivel nacional.

“Nosotros buscamos la mejora en este sector, es por ello que damos impulso, trabajamos constantemente en generar relación y vinculación con las empresas mineras y no sólo eso, sino que también queremos que exista una movilidad social a través de actividades que fomenten precisamente una minería responsable”, externó el titular.

Cabe señalar, que actualmente el Clúster Minero de Chihuahua cuenta con 130 proveedores, 16 mineras, seis instituciones educativas, además de dos centros de investigación.