La invasión de Rusia a territorio Ucraniano está viviendo sus primeras horas, pero ya ha arrojado algunas imágenes de alto impacto, como sucedió en una transmisión en vivo de la cadena de televisión CNN, donde se puede ver cómo su reportero, Matthew Chance, da cuenta de cómo las fuerzas rusas se apoderan de un aeropuerto tras imponerse al ejército ucraniano.

El reportero estadounidense detalla cómo los rusos tomaron el control del Aeropuerto Internacional Antonov, mismo que se localiza a unos 24 kilómetros de la capital de Ucrania, Kiev.

El reportero explicó a la audiencia que el ejército ruso le dio autorización de hacer la transmisión en vivo, incluso mencionó en su reporte, que antes de hacer el enlace, había atestiguado una fuerte lucha entre los dos bandos.

“Hemos salido del centro de la capital ucraniana, Kiev, y estamos aquí en el aeropuerto de Antonov, que está a unas 15 millas fuera del centro. Estas tropas que puedes ver aquí, son fuerzas aerotransportadas rusas.

“Han tomado este aeropuerto, nos han permitido entrar y estar con ellos mientras defienden el perímetro de esta base aérea”, reportó Matthew Chance, quien sostuvo que habló con un comandante que le aseguró que las fuerzas rusas “ahora tienen el control del aeropuerto”.

Sorprendió al ponerse chaleco en plena transmisión

Previo a que Matthew Chance presenciara cómo los rusos tomaron el control del aeropuerto ucraniano, en uno de sus reportes para CNN sorprendió porque interrumpió su enlace para colocarse un chaleco antibalas debido a las detonaciones que se comenzaban a escuchar.

Breaking: @mchancecnn with Russian forces at the Antonov airport about 15 miles outside of Kyiv. "These troops you can see over here, they are Russian airborne forces. They have taken this airport" pic.twitter.com/SnvmwQ1GeA

— Natasha Bertrand (@NatashaBertrand) February 24, 2022