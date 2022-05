By

Hace dos semanas, Dmitry Bivol se llevó todos los elogios en el mundo del boxeo debido a que derrotó por paliza a Saúl Álvarez. Por otra parte, a diez días del combate, el ruso lanzó una fuerte denuncia al confirmar que todavía no recibió los cinco millones de dólares, como bonus por la victoria que logró ante el mexicano y todo indicaría que se debe a las sanciones que impone Estados Unidos a Rusia por la guerra contra Ucrania.

La pelea del sábado pasado trajo mucha controversia ya que el Campeón del Mundo, con o sin bandera, se sabe muy bien que representa a Rusia, por lo que no se cantó su himno nacional por el conflicto bélico que tiene en estos días. A su vez, Vitali Klitschko, excampeón del mundo de los pesados y alcalde de Kiev, pidió que se boicotee el combate por la presencia de un atleta ruso como uno de los focos más importante de la semana del Cinco de Mayo.

Por otro lado, previo al combate, Dmitry Bivol no habló respecto a la guerra que hay entre Rusia y Ucrania y solo se dedicó a la pelea contra Canelo Álvarez. Sin embargo, a diez días de la victoria, el Campeón del Mundo de la Asociación Mundial del Boxeo confirmó que no se le ha pagado parte de la bolsa que se le aseguró si derrotaba al mexicano.

“No me llega el pago. Estamos pensando cómo resolverlo para tenerlo”, comentó el boxeador al medio ruso Tass, quien comentó que esto sucede debido a que no se le deposita el dinero por las sanciones que le impuso Estados Unidos a Rusia por la guerra contra Ucrania. Por otro lado, por si hubiera alguna duda, el peleador de Eddie Hearn aclaró que esto no tiene nada que ver con el tapatío.

